    首頁　>　政治

    侵門踏戶！中國在我經濟海域違法鑽探 邱志偉籲訴諸國際法「不能姑息」

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    2025/09/04 13:40

    〔記者李文馨／台北報導〕中共持續對台侵擾，美國智庫昨指出，中國在台灣主張的專屬經濟區內強行設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。對此，民進黨立委邱志偉表示，台灣絕不能姑息中國常態化的干擾，行政部門應強化海巡能量，並主張應訴諸「國際法」，聯合友我國家在國際法院提出控訴。

    美國詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）透過開源影像分析，發布報告「操縱遊戲：中國石油設施侵入台灣東沙島」，指出北京對台施壓的手段已擴展至石油鑽井平台，自7月起，中海油將半潛式鑽井平台「南海二號」深入台灣EEZ，距東沙限制水域僅約30英里；而過去鑽井平台甚至曾逼近至770碼（約0.7公里）。

    邱志偉接受本報訪問時表示，中國在南海擴張已多年，過去不只和越南有衝突，也和菲律賓多次有紛爭，現在到東沙限制海域強設鑽井平台，當然是灰色侵擾，他過去將之稱為「戰略清晰中的戰術模糊」。他強調，中國要藉由這種常態化的干擾，讓國際社會被迫適應這種新常態，台灣絕不能加以姑息。

    邱志偉主張，應該聯合友我國家，共同在國際法院提出控訴，訴諸國際法，抗議中國這種侵略行為。另外，他認為，行政部門應強化海巡的能量，加強對灰色侵擾的強制驅離，過去藍白亂刪海巡預算，已經嚴重影響海巡的能量，也希望今年預算審查，不分黨派能支持海巡的預算，共同抵禦中國的灰色侵擾。

    總統府昨天表示，這不僅涉及違反「聯合國海洋法公約」等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險。中國做為區域間一員，應對此行為清楚說明，並即刻停止，在包括台灣在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。

