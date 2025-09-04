為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨左批習右打賴 凌濤：棄「抗戰」用「終戰」自廢武功

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照，記者張嘉明攝）

    2025/09/04 13:24

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫副執行長凌濤今（4）日指出，中國國家主席習近平昨天在北京「93閱兵」演講中「扭曲史實、搶我話語權」的企圖昭然若揭，明顯是要抹滅過去「效忠中華民國的國軍官兵」與「國民黨培養建立的將士英才們」的犧牲奉獻，他並強調，中共這次閱兵展示諸多新型武器，凸顯共軍軍力持續上升，對區域安全帶來更大威脅。

    不過，凌濤同時也質疑，面對中意圖搶奪國軍在抗戰歷史中的話語權，賴清德總統與民進黨政府卻像是「自廢武功」，屢屢棄戰勝盟國常用「抗戰」一詞，而用戰敗國日本的「終戰」說法，忽視抹滅國軍先烈們英勇的抗爭事蹟，「令人憤怒和惋惜」。

    凌濤表示，習近平昨稱當年的抗戰是在「中共倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下」完成，明顯是要抹滅當時效忠中華民國的國軍官兵，與國民黨培養建立的將士英才們的犧牲奉獻，這是身為中華民國國民的我們所不允，「我們當然應該就此力爭到底」，但賴清德把中國戰場模糊成太平洋戰場，更絕口不提「中華民國」，這樣的自我放棄，讓人懷疑究竟是哪國總統？

    凌濤指出，中共這次閱兵23個裝備方隊中有7個作戰群展示諸多新型武器，包括核三位一體的「東風-61」陸基洲際彈道飛彈、「紅旗-29」反導系統、「驚雷-1」空基核飛彈、「LY-1」艦載機光武器、「100型」主戰坦克，以及跨陸、海、空的系統化無人載具，凸顯中共軍力持續上升，對區域安全帶來更大的威脅，中華民國在區域安全格局中需要有新的調整與準備，包括強化與友邦的對話與合作，深化國際安全夥伴關係，提升國防韌性，尤其在無人載具、資通訊戰力等新領域持續發展，以及保持兩岸必要的對話管道，降低擦槍走火的風險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播