國民黨左批習右打賴 凌濤：棄「抗戰」用「終戰」自廢武功

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照，記者張嘉明攝）

2025/09/04 13:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫副執行長凌濤今（4）日指出，中國國家主席習近平昨天在北京「93閱兵」演講中「扭曲史實、搶我話語權」的企圖昭然若揭，明顯是要抹滅過去「效忠中華民國的國軍官兵」與「國民黨培養建立的將士英才們」的犧牲奉獻，他並強調，中共這次閱兵展示諸多新型武器，凸顯共軍軍力持續上升，對區域安全帶來更大威脅。

不過，凌濤同時也質疑，面對中意圖搶奪國軍在抗戰歷史中的話語權，賴清德總統與民進黨政府卻像是「自廢武功」，屢屢棄戰勝盟國常用「抗戰」一詞，而用戰敗國日本的「終戰」說法，忽視抹滅國軍先烈們英勇的抗爭事蹟，「令人憤怒和惋惜」。

請繼續往下閱讀...

凌濤表示，習近平昨稱當年的抗戰是在「中共倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下」完成，明顯是要抹滅當時效忠中華民國的國軍官兵，與國民黨培養建立的將士英才們的犧牲奉獻，這是身為中華民國國民的我們所不允，「我們當然應該就此力爭到底」，但賴清德把中國戰場模糊成太平洋戰場，更絕口不提「中華民國」，這樣的自我放棄，讓人懷疑究竟是哪國總統？

凌濤指出，中共這次閱兵23個裝備方隊中有7個作戰群展示諸多新型武器，包括核三位一體的「東風-61」陸基洲際彈道飛彈、「紅旗-29」反導系統、「驚雷-1」空基核飛彈、「LY-1」艦載機光武器、「100型」主戰坦克，以及跨陸、海、空的系統化無人載具，凸顯中共軍力持續上升，對區域安全帶來更大的威脅，中華民國在區域安全格局中需要有新的調整與準備，包括強化與友邦的對話與合作，深化國際安全夥伴關係，提升國防韌性，尤其在無人載具、資通訊戰力等新領域持續發展，以及保持兩岸必要的對話管道，降低擦槍走火的風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法