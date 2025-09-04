自比朝廷欽差要犯！柯文哲曝床靠近馬桶太臭 數度淚灑法庭

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲今天到台北地院進行延押訊問。（記者劉信德攝）

2025/09/04 13:22

〔記者劉詠韻／台北報導〕京華城容積率弊案審理時間已達一年之久，今庭訊焦點為柯文哲能否獲交保。庭末，柯文哲發言長達半小時，除提及彭振聲家破人亡、牽連身邊太多人之外，更透露被關在看守所的這段時日裡，陽光無法照進，因馬桶臨近床榻而氣味難耐，甚至不得已戴口罩睡覺；他並引用韓國瑜名句「莫忘世上苦人多」，數度淚灑法庭。

柯文哲陳述，京華城案件發生時正值新冠疫情，他在過去一年多次出庭，才逐漸釐清媒體操作所謂煽風點火的「840%容積率」。他強調，京華城容積率涉及專業，而他任內身兼台北市長，兼顧疫情、雙城論壇等公務，此並非其專長，又怎會自己做出決定？

柯文哲細數，本案迄今共有四名認罪被告、一名未認罪，而他其實很想親口問彭振聲到底認了什麼罪。他指出，包括市府上下一致公認優秀、認真並具主見的邵秀珮也認罪，實在匪夷所思；其中朱亞虎認罪更為莫名，被罰300萬並獲緩起訴，認罪無非是不想坐牢。此外，陳俊源則經檢方訊問五次後才認罪，四人全是檢察官林俊彥所辦。

柯文哲認為，林欽榮堪稱本案「關鍵證人」，曾被黃景茂打臉、接受應曉薇的陳情再做協調。他強調，訴訟中不能接受陳情，根本是在說謊，「這個論點是錯的，都更24條，所有公務員都說合理，只有林說不合理。」

話鋒一轉，柯文哲又將矛頭指向媒體，不解「鏡週刊」社長裴偉如何能取得檢方扣押資料，又到底是誰在指使裴偉和王俊力？「水面下的冰山有待日後浮出。」語畢，柯再度點名檢察官姜長志，「那個胖胖的、臉皮皺皺的檢察官」，並說，「我在外科醫生當了30多年，有自己的愛恨情仇，也處理過連勝文開槍、阿扁生病。」

柯文哲感慨，檢方以「小沈1500」為由將他羈押至今，就連妻子陳佩琪、三名子女甚至秘書都被牽連懷疑。「但民進黨做夢都沒有想到，民眾黨會這麼清白，因為乾所以淨，因為淨所以白。」他反問檢察官，「李文宗、李文娟抄家，請問抄到了什麼？」分明已將目標鎖定他，卻牽連太多人。

說到此處，柯文哲不斷清喉嚨，又語帶哽咽地說，「彭振聲被搞得家破人亡，前兩天真的很想問他到底認了什麼罪」，但想到彭喪妻之痛，話到嘴邊卻說不出口。

柯文哲續指，李文宗是他高中同學，當時京華城案進行時，李不在台北市，卻僅因一封簡訊被羅織罪名，遭檢方求刑30年，「台灣民主化30年，竟有冤獄？」

反觀「小草」被檢方修理，柯文哲強調若他出來後，一定要成為司法人員進行修法，也讓他們坐牢一週。他坦言，看守所內只有一個鐵窗，陽光無法照進，也不敢抱怨，而他更是「朝廷欽點要犯」。

柯文哲說，他整整一年沒與他人交談，仍記得對面的室友僅喊話「阿北加油」後，對方隨即被換房間。他也說，床榻靠近馬桶，有時難耐臭味乾脆戴口罩，「這樣也好，自己就讀書，磨一下心志。」旁聽席的陳佩琪與小草聞言，紛紛落淚，不斷抽泣。

最後，柯文哲更引用韓國瑜名句「莫忘世上苦人多」，稱自打進看守所以來已換9名室友，「關一年也好，可以看到台灣最底層的樣子了。」

柯文哲坦言，這整起案件由誰指揮目前不得而知，並強調現今司法讓社會信任度更低。他曾被法警鼓勵「面對挫折不要失去對人世的熱情」，坦言將心存善念、盡力而為，「京華城案有什麼不滿可以檢討，但我相信自己的公務員，以上。」

