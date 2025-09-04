苗縣府組織再造 擬增設長期照顧處與研考資訊處

苗栗縣政府召開組織再造會議，將新增長期照顧處及研考資訊處，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（記者張勳騰攝）

2025/09/04 13:02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕內政部修正發布地方行政機關組織準則，苗栗縣政府獲准增加2個局處、37名員額，今（4）日召開組織再造會議，初步決議因應老年人口增加，長期照顧是政府未來施政重點，因而苗縣府長期照護管理中心將升格為長期照顧處，再成立研考資訊處；三義木雕博物館則升格為中心，全案將送11月召開的苗栗縣議會定期會討論通過。

內政部修正發布地方行政機關組織準則，除六都外，其餘縣市都可再增加兩個處，至於如何調整，授權由各縣市政府自行研議。

請繼續往下閱讀...

苗縣府人事處今天邀集行政、工商發展、社會、水利及交通工程處長等人，召開組織再造會議討論業務職掌及需求，由秘書長陳斌山主持。

陳斌山受訪指出，經討論後，目前行政處的綜合規劃、資訊科業務再分出去成立研考資訊處，下設綜合規劃科、資訊科、管考科；另因應未來長期照顧需求，長期照護管理中心將升格為長期照顧處，將設行管理科、照護服務科、長青福利科。

陳斌山表示，交通工務處因業務量繁重，目前有5個科，將再增加停車管理及交通設施兩個科，水利及工商發展處則增加員額，原由文化觀光局文化資源科管理的三義木雕博物館，將獨立出來升格為三義木雕博物館中心，全力推展苗栗縣的木雕技藝文化，惟全案仍需送苗栗縣議會11月召開的定期大會中討論通過。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法