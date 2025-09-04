TikTok影響政治有多大？ 沈榮欽舉3人物

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）。（歐新社）

2025/09/04 14:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕TikTok對全世界的影響越來越大，對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，普拉伯沃和川普一樣，在贏得總統大選的過程中，TikTok都幫了大忙，而台灣因貪污正在羈押的柯文哲也是走普拉伯沃路線，而且總統大選時，儘管王滬寧更偏好侯友宜，但是TikTok中支持率最高的仍是柯文哲，這也讓台灣年輕人對政治的看法和過去不同，可謂「抖音效應」。

沈榮欽在臉書PO文表示，上次提及印尼政府因應暴動而邀集TikTok和Meta會面，要求平台審核或刪除此類內容，TikTok立刻停止直播功能，有人提到印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和TikTok（抖音）關係匪淺，我可以對此多解釋一點，普拉伯沃和川普一樣，在贏得總統大選的過程中，TikTok都幫了大忙。川普不避諱表示，因為TikTok幫助他贏得年輕人選票，所以他改變禁TikTok的想法，給予TikTok更多時間去找到買家。

沈榮欽分析，普拉伯沃也是，因為TikTok幫助他在印尼總統大選中，贏得大量年輕選票，因此對於TikTok向來十分友善，TikTok也很樂意和總統維持好關係，因此當印尼政府要求TikTok時，其立刻停止直播功能，並且答應政府會審核不當內容，TikTok對普拉伯沃當選總統的幫助有多大？簡單來說，對印尼年輕人和年長者來說，普拉伯沃有著完全相反的形象，這種差距大到讓兩代人之間無法溝通。

沈榮欽指出，普拉伯沃團隊最厲害的行銷手法是可以藉由社群媒體，無中生有為他創造一個完全不同於他本人過去的形象，印尼年輕人稱他為gemoy（好可愛）的人畜無害的可愛爺爺，英文稱之為cuddly grandpa，就像附圖中所示，幾乎在TikTok中充斥這位可愛的老爺爺跳著笨拙但可愛舞蹈的模樣。

沈榮欽續指，普拉伯沃的競選團隊敏銳地抓到，由於日益加劇的分裂和攻擊，印尼民眾（尤其是年輕選民）正在積極迴避政治，更不想聽政治的長篇大論，而只想要用簡單但幽默的方式理解政治，短影音正符合他們的趨勢。正如普拉博沃競選團隊所解釋的：「如今的選民已經厭倦了建立在攻擊和指責基礎上的選舉。『gemoy』和『santuy』（輕鬆）是選民的綠洲，他們現在看到政治可以變得很酷、很快樂。」結果普拉伯沃的政治行銷大獲成功。

沈榮欽補充，很多印尼年輕人受訪時均表示，非常喜愛普拉伯沃可愛跳舞老爺爺陽光、幽默的正面競選風格，和過去嚴肅、相互批評謾罵的競選方式十分不同，而紛紛將選票投給他，順利讓普拉伯沃當選總統。

沈榮欽說，但事實上，行銷上的普拉伯沃和真實的普拉伯沃完全是兩個人。雖然都是民粹主義強人，但是普拉伯沃與其說像川普，毋寧說更像印度總理莫迪。因為普拉伯沃並未像川普一樣強調反建制派，反而極力說明自己的菁英歷程，這對亞洲選民十分受用。普拉伯沃和莫迪兩人都是善於挑動宗教對立與民族主義的高手。例如普拉伯沃涉嫌參與1983年東帝汶大屠殺，造成約200名平民喪生，儘管存在大量證據，但軍方從未對此進行調查。我不必花篇幅細數他一路走來的爭議，但是你已經可以猜到十之八九了。

沈榮欽直言，台灣因貪污正在羈押的柯文哲也是走普拉伯沃路線，而且總統大選時，儘管王滬寧更偏好侯友宜，但是TikTok中支持率最高的仍是柯文哲，這也讓台灣年輕人對政治的看法和過去不同，可謂「抖音效應」。

