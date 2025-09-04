為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    習近平信口能「活到150歲」？ 網友挖出一圖驚：真有所本

    有網友翻出1966年「紅旗兵團通訊組」的一則消息，預告當時中國領導人毛澤東能活140到150歲。（擷取自X）

    有網友翻出1966年「紅旗兵團通訊組」的一則消息，預告當時中國領導人毛澤東能活140到150歲。（擷取自X）

    2025/09/04 13:41

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨（3日）在北京天安門廣場主持閱兵儀式，期間與俄羅斯總統普廷談論到「器官移植」、「長生不老」議題，習近平還脫口稱，人類本世紀或許能活到150歲，這段收音意外流出，引發熱議。對此，有網友翻出1966年「紅旗兵團通訊組」的一則消息，預告當時中國領導人毛澤東能活140到150歲。

    習近平昨日和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，普廷突然表示，隨著生物技術的發展，人類的器官可不斷的移植，「越活越年輕」甚至可以「長生不老」，而習近平聽完，親口表示，本世紀人類可能「可以活到150歲」。而這段對話全被一支麥克風收錄下來，引發討論。

    對此，X上有網友挖出1996年12月28日「紅旗兵團通訊組」的一則消息，該消息指出，12月26日是毛主席（毛澤東）的生日，「根據生理學家和科學家的研究，我們偉大的領袖，我們心中的紅太陽毛主席能享年140 ─ 150歲，這是全中國人民和世界人民的最大幸福」。

    據了解，習近平的青春成長時期，正值「毛主席萬歲」的年代，毛澤東思想深深植入他心中。對此，貼文下方網友紛紛留言表示：「這就有意思了，1966年的腦袋穿越到了2025」、「毛主席當年也想萬歲」、「突然想到我還有一本《毛主席思想放光芒》的文革大字報和文章摘錄，哪天要翻出來好好學習一下，一天不學習，就跟不上時代的發展啊」、「有多少韭菜能陪著聖上再活七十幾年呢？」

    熱門推播