京華城案》羈押中柯文哲還能「騷擾證人」 檢方：交保恐更嚴重

柯文哲今天出庭進行延押訊問。（記者劉信德攝）

2025/09/04 12:51

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，今（4）日提訊在押被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，進行延押訊問，台北地檢署檢察官廖彥鈞指出，圖利、收賄案還有多位重要證人尚未作證，仍有勾串之虞，不宜於10月底詰問完畢前裁定具保停押；另一檢察官陳思荔強調，柯文哲羈押禁見期間仍能授權其臉書社群發文攻擊、騷擾證人，蔚為「司法奇觀」，若交保，勢必更憑其影響力干擾證人，建請法院延押禁見。

廖彥鈞指出，在柯、應兩人此次羈押期限10月1日之前，還有同案被告沈慶京、李文宗、李文娟要相互作證，10月1日後也有共同被告柯文哲、沈慶京、東森電視總裁張高祥、名會計師范有偉尚待作證，皆是證明柯涉收賄、圖利案的重要證人。

廖彥鈞指出，民眾黨立委黃珊珊也將對政治獻金案再次到庭作證，其證詞可能與收賄、圖利罪相關；應曉薇的助理連君蒲、顧問吳順民也還沒作證，從先前王尊侃、陳佳敏作證的情況來看，顯有勾串的高度可能性；還有民眾黨人員陳秀菊、許甫須作證違反政治獻金案罪雖非重罪，但本件是社會矚目案件，柯仍有與其勾串之虞。

檢察官陳思荔指出，先前證人證詞說明「工作簿」檔案每一筆金額、付錢對象都是對的，當然「小沈給柯1500萬元」也是真實，只有柯文哲知道全情。

陳思荔說，基隆市副市長邱佩琳證稱轉交文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉之妻周王美文的各200萬元，是放在自家管理室，由柯文哲派人來取走；柯在市長室「踩飛輪」收下邱清章300萬元順手交給市府人員，妙天給柯文哲的1000萬元，也是「橘子」許芷瑜將裝錢的行李箱拖走，橘子涉經手多件柯文哲收受的款項，是本案重要證人，卻逃亡海外避不出面，柯若獲交保，極可能與橘子勾串。

陳思荔並指出，本案也創造了史無前例的「司法奇觀」，柯文哲是羈押禁見中的被告，卻一再授權使用其社群帳號連續發文，攻擊騷擾證人與司法人員，斷章取義扭曲證詞及庭訊內容，更一 次次消費與本案無關之人，就跟京華城突破都更法令限制、違法取得容積一樣，柯「以科技突破法律禁令」，毫不避諱地隔空串證、製造輿論，抹黑、恐嚇證人，妨礙審判，無視法律規範，毫無遵法意識，羈押禁見尚且如此，無從期待柯一旦交保解除禁見後能遵照法院諭知的替代處分，交保後與證人接觸、勾串勢必更加嚴重，有繼續羈押禁見的必要。

