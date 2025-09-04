為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    京華城案》羈押中柯文哲還能「騷擾證人」 檢方：交保恐更嚴重

    柯文哲今天出庭進行延押訊問。（記者劉信德攝）

    柯文哲今天出庭進行延押訊問。（記者劉信德攝）

    2025/09/04 12:51

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，今（4）日提訊在押被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，進行延押訊問，台北地檢署檢察官廖彥鈞指出，圖利、收賄案還有多位重要證人尚未作證，仍有勾串之虞，不宜於10月底詰問完畢前裁定具保停押；另一檢察官陳思荔強調，柯文哲羈押禁見期間仍能授權其臉書社群發文攻擊、騷擾證人，蔚為「司法奇觀」，若交保，勢必更憑其影響力干擾證人，建請法院延押禁見。

    廖彥鈞指出，在柯、應兩人此次羈押期限10月1日之前，還有同案被告沈慶京、李文宗、李文娟要相互作證，10月1日後也有共同被告柯文哲、沈慶京、東森電視總裁張高祥、名會計師范有偉尚待作證，皆是證明柯涉收賄、圖利案的重要證人。

    廖彥鈞指出，民眾黨立委黃珊珊也將對政治獻金案再次到庭作證，其證詞可能與收賄、圖利罪相關；應曉薇的助理連君蒲、顧問吳順民也還沒作證，從先前王尊侃、陳佳敏作證的情況來看，顯有勾串的高度可能性；還有民眾黨人員陳秀菊、許甫須作證違反政治獻金案罪雖非重罪，但本件是社會矚目案件，柯仍有與其勾串之虞。

    檢察官陳思荔指出，先前證人證詞說明「工作簿」檔案每一筆金額、付錢對象都是對的，當然「小沈給柯1500萬元」也是真實，只有柯文哲知道全情。

    陳思荔說，基隆市副市長邱佩琳證稱轉交文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉之妻周王美文的各200萬元，是放在自家管理室，由柯文哲派人來取走；柯在市長室「踩飛輪」收下邱清章300萬元順手交給市府人員，妙天給柯文哲的1000萬元，也是「橘子」許芷瑜將裝錢的行李箱拖走，橘子涉經手多件柯文哲收受的款項，是本案重要證人，卻逃亡海外避不出面，柯若獲交保，極可能與橘子勾串。

    陳思荔並指出，本案也創造了史無前例的「司法奇觀」，柯文哲是羈押禁見中的被告，卻一再授權使用其社群帳號連續發文，攻擊騷擾證人與司法人員，斷章取義扭曲證詞及庭訊內容，更一 次次消費與本案無關之人，就跟京華城突破都更法令限制、違法取得容積一樣，柯「以科技突破法律禁令」，毫不避諱地隔空串證、製造輿論，抹黑、恐嚇證人，妨礙審判，無視法律規範，毫無遵法意識，羈押禁見尚且如此，無從期待柯一旦交保解除禁見後能遵照法院諭知的替代處分，交保後與證人接觸、勾串勢必更加嚴重，有繼續羈押禁見的必要。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播