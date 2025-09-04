盼黨內初選君子之爭 林俊憲呼籲：輸的人不要叛黨、跑票

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/09/04 12:36

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨中常會昨提案成立2026選舉對策委員會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人。對此，民進黨立委林俊憲表示，希望黨內彼此要做君子之爭，唯有透過公平民主的競爭，初選後才有空間做黨內整合，贏的人要能夠做團結的工作，輸的人要接受選舉結果，不要有叛黨、跑票的行為。

民進黨昨成立選對會，兼任黨主席的總統賴清德會中表示，明年地方大選，對民進黨的執政路線或國家未來都至關重要，提名過程一定會有競爭，對此他有2點提醒，一是嚴禁相互攻訐、二是不得違反選罷法與黨的相關規定，必須良性競爭。

請繼續往下閱讀...

林俊憲表示，民進黨成立選對會，這也代表黨內開始啟動對於明年縣市長選舉的相關準備工作，要開始起跑。對於相關的提名作業、遊戲規則，民進黨是一個民主開放的政黨，所有規則訂得清清楚楚，所以不要再亂猜，不要再抹黑，民進黨會按照公平、民主的機制進行，這也是賴主席不斷宣示的原則。

林俊憲說，同時當然也希望黨內彼此要做君子之爭，這是從以前到現在每次選舉都不斷呼籲的原則，因為唯有透過公平民主的競爭，初選後才有空間可以做黨內整合，也希望贏的人能夠做相關團結、整合的工作，輸的人要接受選舉結果，不要有叛黨、跑票的行為。

民進黨立委賴瑞隆認為，邱義仁有相當豐富的選戰經驗，過去也被稱為是最強的幕僚長，這次由他出任選對會召集人，相信會挑出最強的縣市長候選人，在明年打出最好的成績。台灣面臨內憂外患，對於執政這是非常重要的。

賴瑞隆也說，期盼由邱義仁、徐國勇所領軍的選對會，能挑出最適當的人選，以符合人民期待，在2026年讓人民能夠做出最好的決定，也讓民進黨能夠在縣市長選舉有很好的成績，這對於台灣的穩定及未來發展都相當重要。

民進黨立委林岱樺則認為，總統與各縣市首長未被列入是很好的安排，行政首長應專注施政，不被捲入初選攻防，這是市民的基本期待。

民進黨立委許智傑指出，他很肯定2026選對會由經驗豐富的邱義仁和徐國勇擔任共同召集人，跨派系、跨領域可以通盤考量2026的選戰布局，「高雄、台南的兄弟姐妹們爬山各自努力，不要傷了和氣，最後團結爭取勝利，是我們的共識，也相信我們能延續前幾任市長的成績，繼續讓南台灣更成長進步。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法