連「中」華民國字都是歪的！ 設計師狂列國慶網站一堆問題

「設計師勞哥」在Threads上洋洋灑灑列出多項國慶網站多項問題，其中包括網站主視覺標準字，中華民國的「中」字被發現向左傾斜，讓他喊「是在氣死勞哥嗎？」（圖由「設計師勞哥」授權使用）

2025/09/04 13:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國慶籌備委員會日前公布114年國慶大會主視覺，被不少網友批評難看。粉專「設計師勞哥」在Threads上洋洋灑灑列出多項國慶網站多項問題，其中包括網站主視覺標準字，中華民國的「中」字被發現向左略微傾斜，讓他忍不住喊「是在氣死勞哥嗎？」文章一出引發熱議。

善於網頁設計的「設計師勞哥」昨日在Threads上發文列出國慶網站多項缺失，首先只要視窗高度太小，或是在手機橫向顯示時，左上角的logo跟標題就看不清楚了，接著他還發現，國慶官網中央主視覺標準字，中華民國「中」字往左邊歪，他還用了一樣的字體打出來，質疑「啊你就不要動就好啦，又沒有需要重新視覺對齊？」

請繼續往下閱讀...

此外，還有Icon歪掉、相片區塊會莫名其妙跳動、網頁按鈕唐突放大問題，他也提出網站程式碼有許多不合理之處，最後他也忍不住喊：「到底哪家做的啦！」

文章PO出後引發網友熱議，網友紛紛表示「隨便找一個設計系的學生，給適當的時間跟工具，可能都做得比這個好」、「這是甚麼逼死強迫症的最佳作品」、「這網站架構跟設計 可能比AI生成的還慘」、「看起來是去年的那套拿出來改一改繼續用」。

