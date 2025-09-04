紙扇「打臉」羅智強被起訴 邱議瑩致歉：動手在先是我不對

邱議瑩去年於立院審議國會改革法案時，與國民黨立委羅智強爆發衝突。（取自羅智強臉書）

2025/09/04 12:16

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會去年5月28日討論藍白國會職權修法，民進黨立委邱議瑩涉持紙扇打國民黨立委羅智強臉部，羅憤而提告，台北地檢署今日偵結，依妨害名譽罪將邱起訴。邱議瑩回應，當時「再生醫療法」因國民黨杯葛而延誤、場面混亂，羅智強卻透過直播嘲諷，她坦言，「我無法接受對法案的不尊重，因此一時失控、動手在先，是我的不對」，隨後向羅表達歉意。

羅智強去年在國會職權修法期間在議場內開直播，指控民進黨意圖以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程，邱議瑩則步行至羅面前稱「你是沒被打過喔」（台語），同時拿紙扇搧打羅智強，羅憤而提告。北檢認為，邱女涉犯公然侮辱罪，考量自白認罪，今天向法院聲請簡易判決處刑。

邱議瑩表示，她今天收到通知，北檢將對她提起公訴，原因是去年在國會，她用紙扇打了羅智強委員一個耳光。她說，當時「再生醫療法」三讀，因國民黨杯葛而延誤、場面混亂，羅智強卻透過直播嘲諷，「我無法接受對法案的不尊重，因此一時失控、動手在先，是我的不對。」

邱議瑩說，作為民代，應是人民的表率，她卻做了錯誤的示範，為此她要向羅智強表達最深刻的歉意，但她更希望社會看到的是，「再生醫療法」通過，讓病患有更多治療希望，未來世代也將受惠。

邱議瑩提到，她從抗癌到立法共花了10年，這部法案讓許多病患與家屬期盼已久，終於盼到。政治的焦點，應回到公共政策，而非個人衝突。若她的一時失態，能讓社會更關注醫療進步，那她願承擔一切責任。

「進步需要堅定、堅定不能軟弱。」邱議瑩說，推動對人民有益的政策，她始終直言敢當。做錯的地方，她虛心改進，但對公共事務的使命，絕對不會改變。

