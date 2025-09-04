為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國在東沙島鑽探引國安危機 藍委要政府透過陸委會和中國溝通

    國民黨首席副書記長林沛祥。（資料照）

    國民黨首席副書記長林沛祥。（資料照）

    2025/09/04 12:46

    〔記者劉宛琳／台北報導〕美國智庫今天指出，中國已在台灣主張的專屬經濟區內強行設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約48公里。國民黨立委李彥秀表示，這就是典型在灰色地帶進行政治動作，測試台灣底線，政府如果不制止就會讓試探成為「默許」，呼籲中共應該立即停止違法鑽探，否兩岸將越走越遠；國民黨團首席副書記長林沛祥也說，請賴政府直接透過陸委會去跟大陸溝通即可。

    李彥秀表示，中共國營石油公司違法在台灣經濟海域進行鑽探，時間超過5年，政府卻掩耳盜鈴、互踢皮球，直到外國智庫媒體踢爆才出來譴責，真的完全不可思議。這樣的政治動作是在讓台灣專屬經濟海域「內海化」，該地區緊鄰東沙限制水域，更嚴重威脅台灣的戰略縱深。她也呼籲，中共應該立即停止違法鑽探，否則將讓兩岸關係越走越遠。

    對於總統府發言人郭雅慧昨晚表示，中國不僅涉及違反「聯合國海洋法公約」等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險，中國應對此行為清楚說明。對此，林沛祥表示，請賴政府直接透過陸委會去跟大陸溝通即可

