    政治

    柯建銘「下台一鞠躬」？林岱樺：反省改革比老柯去留重要

    民進黨立委林岱樺今接受媒體人王淺秋電台節目訪問。（林岱樺國會辦公室提供）

    民進黨立委林岱樺今接受媒體人王淺秋電台節目訪問。（林岱樺國會辦公室提供）

    2025/09/04 12:12

    〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免失利，民進黨內部浮現改革聲浪。對於立法院民進黨團總召柯建銘遭點名是否該「下台一鞠躬」，民進黨立委林岱樺今接受媒體人王淺秋電台節目訪問時強調，反省改革比柯的去留重要，把過錯全歸咎於一人，是很廉價的檢討方式。

    另，針對民進黨昨公布2026年選對會名單，林岱樺認為，總統與各縣市首長未被列入是很好的安排，行政首長應專注施政，不被捲入初選攻防，這是市民的基本期待。

    此外，兼任民進黨主席的總統賴清德於立院開議前，循往例分4梯次邀請黨籍立委餐敘，彼此交換意見，昨晚第1批已結束。林岱樺指出，本週五她將參加賴總統與黨籍立委的第2批餐敘，她將主動向賴提出，自己將全力支持民進黨改革方向，民進黨要將焦點拉回施政與民意的回應。

    林岱樺也說，除了呼應賴總統提出的民生、經濟、青年、弱勢四大優先，也將進一步針對地方需求提出兩項「務必」，包括「務必補貼財劃法修正後對高雄市的不公平分配、務必協助產業界因應關稅壓力」。

    林岱樺表示，挺產業就是挺就業，她以自身走訪產業基層舉例，高雄傳統製造與基層產業的就業人口，是高科技的3至5倍之多，政府不能忽視多數就業人口所遭受的產業衝擊。

    最後，她則指出，民進黨雖是執政黨，但國會處於在野多數的情況下，與其讓總統的言論被扭曲誤解，不如全黨開誠布公面對民意，說人民的話去贏回社會信任。

