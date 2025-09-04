王義川不和徐巧芯合照遭網攻擊！ 他提一重點：誰都會不開心

徐巧芯巧遇王義川，還假裝是粉絲上前要求合照，不過王義川一見是她，立刻起身並直言「不想理妳」。（圖擷取自徐巧芯Threads）

2025/09/04 12:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯日前舉辦員工旅遊，在機場巧遇立委王義川，假裝是粉絲上前要求合照，被王義川拒絕。王義川因此遭藍、白支持者攻擊「沒風度」；徐巧芯隔日又巧遇主持人鄭弘儀，並曬出兩人合照，導致支持者對王義川攻擊加劇。對此，前桃園市議員王浩宇表示，徐巧芯故意戴墨鏡還拍攝，未經同意拿別人做秀，任誰都會不開心。

徐巧芯2日在社群平台Threads發出一段短影片，內容只見她拿著手機自拍，並稱「看看我遇到誰」。透過影片可看到徐巧芯假裝是粉絲，並湊到餐桌旁詢問王義川「先生你好，我是你的粉絲，可以跟你拍照嗎？」不過隨後徐巧芯也摘下墨鏡並笑稱「沒有啦，我是你的同事。認出來了嗎？哈哈哈哈」王義川一見是她，也立刻起身離場，並直言「不想理妳」。

貼文一出引發網友熱議，不少藍白支持者留言批評王義川「沒風度」。昨（3）日徐巧芯從飛機下機後，又巧遇主持人鄭弘儀，這次她成功要到合照，並將照片PO在Threads上，這也導致藍白支持者對王義川的攻擊加劇。

對此，王浩宇昨晚在臉書發文指出，如果是禮貌地打招呼，作為同事的王義川不回應是沒品，「問題是妳是故意戴墨鏡還拍攝？問題是誰比較大？沒經過別人同意，拿別人做秀，任何一個人都會感覺不開心吧？」

貼文下方，網友紛紛表示：「挑釁意味比較重」、「沒禮貌到極點，她有問川哥可以PO文嗎？」、「家教的問題」、「噁芯」、「對一個沒水準的為什麼要有品？她自己都不知道什麼叫禮貌了」。

