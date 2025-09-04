為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    傅崐萁率藍委拜會日眾議院 雙方交流經貿與災害合作確保台海和平

    立院國民黨團總召傅崐萁今天率黨內立委一行27人與日本眾議院約20位議員進行座談。（傅崐萁辦公室提供）

    2025/09/04 11:59

    2025/09/04 11:59

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁今率團拜會日本眾議院，雙方就台灣能夠加入由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及天然災害的相互合作支援展開兩國經貿交流。傅崐萁辦公室表示，「台灣有事，日本也有事」，日華懇談會會長古屋圭司強調台海和平的穩定性，攸關台灣人及旅台日本人的安全，希望台日能深化交流，共享民主發展，確保台海和平。

    傅崐萁辦公室表示，國民黨立法委員接受日華懇談會邀請前往日本參訪，今上午在眾議院第一議員會館，雙方舉行正式會談。日方出席的包括會長古屋圭司、幹事長手萩生田光一、小宮水泰子、木原稔、佐々木紀、平沼正二郎、源馬謙太郎、太榮志、西銘恒三郎、山谷えリ子、伊藤孝惠、福島伸亨、浦野靖人、牧義夫、東徹、井上信治等，雖然日本國會在休會期間，仍有將近20位議員參加。

    傅辦表示，國民黨主席朱立倫全力支持與推動台日交流，國會方面由傅崐萁領軍，包括黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委王鴻薇、洪孟楷、王育敏、鄭正鈐、萬美玲、陳玉珍、張智倫、廖偉翔、翁曉玲等共27位立委參與會談。我駐日代表李逸洋也偕政務組長等同仁陪席。

    傅崐萁感謝日本僑界領袖協助，在絕對保密的情況之下，一週內完成安排這次台日國會史上最大訪問，更感謝古屋會長專程從名古屋趕回東京接待，以及多位國會議員特別從選區趕過來與台灣立委團會晤，非常深入且廣泛交換意見。傅也感謝日華懇談會議員們長期對台灣朝野政黨的支持，台灣與日本無論是在經濟、文化、學術、觀光、工業技術等各方面交流密切，幾乎各縣市都與日本有姐妹市的合作，官方與民間溝通頻繁情誼深厚。

    傅辦表示，「台灣有事，日本也有事」，向來是日華懇談會會長古屋圭司的原則，他強調台海和平的穩定性，攸關台灣人及旅台日本人的安全，希望台日能深化交流，共享民主發展，確保台海和平。

    傅辦表示，尤其是高科技產業，台積電在熊本設廠，為日本人才培育及地方創建貢獻不少，亞洲AI戰力新棋局，由台灣與日本領銜是必然趨勢。今年因應美國關稅貿易戰及半導體政策調整等挑戰，台日兩國更需緊密合作，為彼此的產業下一代競爭齊心協力。

    出席的僑界領袖包括東京媽祖廟董事長詹德薰、台灣同鄉會會長陳五福、台灣商工會會長徐文宗、台灣同鄉會名譽會長黃宗敏、台灣商工會理事蔡靜賢、日本中華總會名譽會長朱公亮。

    立院國民黨團總召傅崐萁今天率黨內立委一行27人與日本眾議院約20位議員進行座談。（傅崐萁辦公室提供）

    立院國民黨團總召傅崐萁今天率黨內立委一行27人與日本眾議院約20位議員進行座談。（傅崐萁辦公室提供）

