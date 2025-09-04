京華城案》檢方：柯文哲「實體違法」圖利建請續押

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲今天到台北地院進行延押訊問。（記者劉信德攝）

2025/09/04 11:47

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，「唯二在押」的被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇羈押期限將於10月1日屆滿，柯、應日前皆聲請具保停押，合議庭今（9月4日）提訊2人到庭進行延押訊問；檢方先陳述建請延押禁見的理由，強調柯文哲將已定案的京華城樓地板陳情案轉研議，涉嫌「實體違法」圖利京華城，「工作簿檔案」內容經多位證人作證，證明都是柯文哲收受的金錢數額，涉圖利、收賄嫌疑重大，建請續押禁見。

審判長江俊彥開庭時諭知，由於前台北市副市長彭振聲作證花費的時間比預期少1天，因此利用今日空檔進行延押訊問，而柯、應兩人羈押期限至10月1日，檢、辯可將10月1日前將傳喚的證人列為主張延押或停押的依據，合議庭會視訴訟進行的情況，於合法且適當的時候裁定，不一定會於今日裁定。

台北地檢署建請合議庭延長羈押禁見柯、應2人，主任檢察官林俊廷打頭陣，負責論述柯文哲涉犯圖利、收賄罪的嫌疑重大。林俊廷指出，柯文哲和其辯護人混淆了「程序違法」與「實體違法」，公務員依程序跑完流程，並不等於實體合法，例如公司董事會依程序通過交易案，但負責人、參與者仍可能觸犯非常規交易、公司法等罪，案例比比皆是；京華城案有證人證稱，曾建議依土地管制條例處理，以符合通案一致性規定，京華城案卻以首例個案處理，可見柯文哲實體圖利京華城。

林俊廷說，當時刪除京華城12萬284平方公尺樓地板面積已經定案，京華城也已提出行政訴訟，公務員也於簽呈中指出「回復樓地板面積」有圖利嫌疑，柯文哲仍在便當會裁示將陳情案「送研議」，之後密接時間內威京集團即以人頭捐210萬元政治獻金給民眾黨，李文宗也回傳簡訊感謝朱亞虎捐款，有對價關係；辯詞稱「送研議很正常」其實是刻意去脈絡化，實際上是不正常的圖利行為。

林俊廷指出，京華城案是利益上百億元的重大案件，柯文哲推稱不知情，不合常理，且在京華城設計藍圖上，有柯親手寫的便條紙，指示早日完工，而紙條上所稱的「京華城對容積已死心」應是指對回復樓地板而言，並非放棄爭取20%非法容積。林俊廷說，市長指示研議，下屬當然就會努力在合法程序下達成，柯對沈的願望照單全收，「市長究竟是柯文哲還是沈慶京」？

至於柯文哲隨身碟Excel檔案「工作簿」，林俊廷指出，最了解帳簿內容的人是柯文哲，若如實交代，法院也無須傳喚這麼多表格上的證人，證人證詞也證明數字是「錢」、柯文哲是收受者，該表單就是「帳冊」，證明柯文哲有收受沈慶京1500萬元的事實，可證柯文哲涉嫌圖利、收賄重罪，伴隨逃亡動機，建請法官延押禁見。

