批國民黨「尊重」赴中閱兵可恥！民進黨：連黨員都發起清黨反共

〔記者陳政宇／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱、現任中常委何鷹鷺昨出席中國93大閱兵活動，國民黨則表達「尊重」。對此，民進黨今（4日）抨擊，這種切割的說法讓人覺得非常遺憾、可恥，兩面手法現在不演了，就是挺中共，這也讓堅決反共的國民黨員看不下去，例如有黃復興黨部成員發起「清黨」活動，這是國民黨非常大的警訊。

民進黨中國部主任吳峻鋕與發言人韓瑩，今天召開「國民黨不反共棄先烈，弱國防掏空台灣」記者會，媒體關切藍營人士參與中國93閱兵一事。

對此，韓瑩直言，國民黨切割前主席、現任中常委的行為，讓人覺得非常遺憾、可恥，國民黨不譴責、不開除黨籍，而是尊重這些人參加閱兵，這是很明白的一件事，國民黨兩面手法、現在不演了，「其實就是挺中共」。

吳峻鋕補充說，跟著中共紀念「中共沒有在打、偷雞摸狗」的對日抗戰，就已經是接受中共洗腦，這和接受九二共識一樣，九二共識裡的「中國」已經沒有中華民國，抗戰也從8年變成14年、且不是國民黨打的，但國民黨一聲不吭，前副總統連戰10年前上天安門時，洪秀柱和現任國民黨主席朱立倫當時都出聲批評，現在一聲不吭，難道是默認了？還是有什麼把柄在別人手上？

此外，有意角逐國民黨主席的前台北市長郝龍斌透露，其父親郝柏村多次獲邀出席中共閱兵，但始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與。

韓瑩則表示，包括郝龍斌說法，隸屬黃復興黨部的國民黨員也要到國民黨抗議，進行國民黨的「清黨」活動，因為朱立倫現在的路線，讓堅決反共的國民黨員都看不下去，這是國民黨非常大的警訊，這些黨員說「缺一個反共的黨主席」，這句話應該送給朱立倫、以及有志參選黨主席的人，應該聽進去黨員最真實的聲音。

