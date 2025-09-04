被黨內質疑不利藍白合 郝龍斌今聲援柯文哲

前國民黨副主席郝龍斌選在今天北院召開柯文哲延押庭之際，發出聲明呼籲司法機關回歸專業與良知，給柯文哲一個公平的審判空間。（資料照）

2025/09/04 11:25

〔記者施曉光／台北報導〕傳聞布局參選國民黨主席的前國民黨副主席郝龍斌，由於過去與前民眾黨主席柯文哲的政治恩怨，再加上子弟兵、北市議員游淑慧先前追打柯涉入京華城弊案，被黨內認為若當上國民黨主席，將不利2026、2028大選藍、白整合，不過，郝龍斌選在今天北院召開柯文哲延押庭之際，發出聲明呼籲司法機關回歸專業與良知，審慎評估是否仍有延押必要，並給柯文哲一個公平的審判空間。

至於參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源今日召開記者會以「藍白不會郝」為題，公開勸退郝龍斌，郝龍斌辦公室方面表示，「沒有針對縣長的回應」。

郝龍斌今天上午在臉書以「司法必須獨立公正，絕不能以羈押取供」為題發文指出，柯文哲僅因「有逃亡及串供之虞」等籠統理由遭羈押，至今已長達1年，今年1月他就曾公開呼籲司法機關辦案必須一視同仁，不能因藍、綠、白的政黨立場而有所差別。

郝龍斌表示，柯文哲早在去年底已經遭到起訴，起訴後仍持續羈押，這已嚴重背離「羈押應是不得已的最後手段」基本原則，更被濫用成逼供工具，「柯前市長理應擁有公平、公開、獨立的審理環境。遺憾的是，近年司法辦案對藍白政治人物呈現高度針對性：國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及多位黨工遭長期羈押，民進黨涉及重大貪污與共諜案件人士卻能輕易交保，這樣的明顯落差，讓社會不得不懷疑司法是否中立？或已淪為政治打手？」

郝龍斌還說，看守所夏季高溫動輒超過攝氏35度，長期羈押不僅不尊重一位前市長，更是對人權與司法正義的侵蝕，司法威信不是靠羈押時間堆砌，而是靠依法審理與公正判決來建立。

