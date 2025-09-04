為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被黨內質疑不利藍白合 郝龍斌今聲援柯文哲

    前國民黨副主席郝龍斌選在今天北院召開柯文哲延押庭之際，發出聲明呼籲司法機關回歸專業與良知，給柯文哲一個公平的審判空間。（資料照）

    前國民黨副主席郝龍斌選在今天北院召開柯文哲延押庭之際，發出聲明呼籲司法機關回歸專業與良知，給柯文哲一個公平的審判空間。（資料照）

    2025/09/04 11:25

    〔記者施曉光／台北報導〕傳聞布局參選國民黨主席的前國民黨副主席郝龍斌，由於過去與前民眾黨主席柯文哲的政治恩怨，再加上子弟兵、北市議員游淑慧先前追打柯涉入京華城弊案，被黨內認為若當上國民黨主席，將不利2026、2028大選藍、白整合，不過，郝龍斌選在今天北院召開柯文哲延押庭之際，發出聲明呼籲司法機關回歸專業與良知，審慎評估是否仍有延押必要，並給柯文哲一個公平的審判空間。

    至於參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源今日召開記者會以「藍白不會郝」為題，公開勸退郝龍斌，郝龍斌辦公室方面表示，「沒有針對縣長的回應」。

    郝龍斌今天上午在臉書以「司法必須獨立公正，絕不能以羈押取供」為題發文指出，柯文哲僅因「有逃亡及串供之虞」等籠統理由遭羈押，至今已長達1年，今年1月他就曾公開呼籲司法機關辦案必須一視同仁，不能因藍、綠、白的政黨立場而有所差別。

    郝龍斌表示，柯文哲早在去年底已經遭到起訴，起訴後仍持續羈押，這已嚴重背離「羈押應是不得已的最後手段」基本原則，更被濫用成逼供工具，「柯前市長理應擁有公平、公開、獨立的審理環境。遺憾的是，近年司法辦案對藍白政治人物呈現高度針對性：國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及多位黨工遭長期羈押，民進黨涉及重大貪污與共諜案件人士卻能輕易交保，這樣的明顯落差，讓社會不得不懷疑司法是否中立？或已淪為政治打手？」

    郝龍斌還說，看守所夏季高溫動輒超過攝氏35度，長期羈押不僅不尊重一位前市長，更是對人權與司法正義的侵蝕，司法威信不是靠羈押時間堆砌，而是靠依法審理與公正判決來建立。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播