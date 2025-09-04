美智庫揭中國鑽井平台逼近東沙島 學者：對外掠奪行為

中國海洋石油公司的海上平台。（圖擷取自中海公司官網）

2025/09/04 11:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國智庫揭露，中國已在台灣主張的專屬經濟區內強行設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。學者分析，這是中國對外掠奪行為的一個模式，連台灣周邊海域，都認為是中國的海域。

美國詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）透過開源影像分析，發布報告「操縱遊戲：中國石油設施侵入台灣東沙島」，指出北京對台施壓的手段已擴展至石油鑽井平台。

報告顯示，這些設施由國營「中國海洋石油總公司」所有，包含7座鑽井平台、3艘浮式生產儲卸油裝置（FPSO）、2座半潛式平台，全部位於台灣主張的專屬經濟區（EEZ），靠近東沙群島。

報告指出，今年7月起，中海油將半潛式鑽井平台「南海二號」深入台灣EEZ，距離東沙限制水域僅約30英里；而且過去鑽井平台甚至曾逼近至770碼（約0.7公里）。

報告示警，中海油的設施多以鋼製導管架（jackets）建造，容易改裝，可作為臨時或永久、商業或軍事用途。這些結構促使北京能在和平時期施壓，戰時更可能轉化為軍事資產，甚至支援封鎖、炮擊或侵略行動；若加裝感測器，更能強化「殺傷鏈」能力。

對此，遠景基金會副執行長宋承恩今日接受本報訪問表示，中國認為那邊都是它的海域，甚至連台灣周邊海域，都認為是中國的海域，很多事直接就做了，在東海、南海都有類似的掠奪行為。

宋承恩分析，這是中國對外掠奪行為的一個模式，我們是一個受害國，台灣跟其他國家遭遇一樣的情況。東沙島那邊還牽涉飛航路徑，中國船艦要進出巴士海峽會行經東沙島周邊海域，東沙島有其戰略價值。

宋承恩說，美國智庫有提到中國一些戰略目標，可能會將鑽井平台做一些另外考量，中國做這些都是沒有我方的同意。

