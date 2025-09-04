為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    日眾議員訪台關切海纜安全 林佳龍：凸顯台日攜手重要

    自由民主黨外交部會長、眾議員星野剛士（左三）來台與民進黨進行「台日外交‧防衛政策2+2會談」，昨日也與外交部長林佳龍（中）會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

    自由民主黨外交部會長、眾議員星野剛士（左三）來台與民進黨進行「台日外交‧防衛政策2+2會談」，昨日也與外交部長林佳龍（中）會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/09/04 11:12

    〔記者黃靖媗／台北報導〕自由民主黨外交部會長、眾議員星野剛士來台與民進黨進行「台日外交‧防衛政策2+2會談」，昨日也與外交部長林佳龍會晤，席間關切海底電纜的安全與穩定議題。林佳龍表示，此次日本國會議員來訪適逢中國藉「上海合作組織」峰會及大規模閱兵強化威權結盟之際，更顯台日攜手展現民主價值的重要意義。

    台灣與日本執政黨昨日在台北舉行外交與國防「2+2會談」，代表日本自民黨來台與會的星野剛士、岩田和親、山下貴司及鈴木英敬等4名眾議員，下午赴外交部會晤林佳龍，雙方就兩岸情勢、經濟合作、災防互助與國家安全等議題廣泛交換意見。

    林佳龍認為，中國在近期藉由舉辦「上海合作組織」峰會及大規模閱兵，刻意彰顯威權國家之間的結盟態勢，值此關鍵時刻，日本國會議員來訪，與台灣共同展現對民主核心價值的堅持，格外具深遠意義。

    林佳龍向訪賓強調，面對威權國家的軍事擴張，以及假訊息對民主制度的侵蝕，民主國家更應團結一致，而台灣在民主價值鏈、印太第一島鏈及非紅供應鏈中都居於關鍵地位，並願與各方共同應對挑戰。

    林佳龍提到，會談中雙方特別關切海底電纜的安全與穩定，並認為這項議題攸關台日兩國的經濟發展與國家安全，雙方同時也一致認為兩國在防救災領域各具優勢，未來可透過經驗分享與合作交流，不斷深化夥伴關係。

    在經貿合作方面，林佳龍也呼籲日本政府持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並善用現有的「第三國市場合作委員會」機制，共同拓展菲律賓等第三國市場，進一步強化彼此的經濟韌性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播