APOR年會在台登場 AIT：美支持各國攜手台灣抵禦外來滲透

2025/09/04 11:16

〔記者方瑋立／台北報導〕美國在台協會（AIT）代理副處長摩根（John Morgan）今（4）日出席第37屆澳紐及太平洋地區監察使（APOR）年會暨人權國際研討會開幕式致詞時強調，監察機構在守護民主、人權與法治上扮演關鍵角色，並呼籲各國共同對抗外來勢力滲透與假訊息操弄；他也重申美方將持續支持各國依循本身政策，與台灣深化交流，共同維護人權與法治。

監察院自本月3日至5日主辦第37屆澳紐及太平洋地區監察使（APOR）年會暨人權國際研討會，國內外監察機構及專家學者逾10國、120人齊聚台北，針對監察實務與人權新興議題展開討論。

監察院副院長李鴻鈞致詞時說，我國於2020年成立國家人權委員會，展現「人權立國」的決心，盼透過與各國交流，共同打造符合人民期待的監察與人權體系，並攜手守護民主、人權及法治價值。

AIT：監察機構是守護民主價值關鍵

摩根應邀致詞指出，民主價值正面臨挑戰，尤其是外來干預，某些國家試圖滲透民主體制，並透過經濟利誘、政治施壓與資訊操弄，甚至祕密行動試圖影響決策與敘事。監察機構在守護民主、人權與法治上扮演關鍵角色。監察機構作為向政府問責的守門人，必須持續揭露腐敗、阻止不當影響，並強化公民教育，捍衛法治以對抗這類行為。

摩根也談及人工智慧帶來的新挑戰與契機，強調AI應成為促進知識與民主的工具，而非恐懼與操弄的來源。美國將持續維持在AI創新的全球領導地位，強調開源與隱私，避免過度管制，並以自由、合作與責任為核心。

摩根並重申，美方持續堅定支持與會各國，依循各自的國家政策與台灣深化交流，期待與各國攜手合作，透過互相借鑑彼此在人權議題的實務經驗，共同抵禦外來勢力與虛假敘事的壓力。

APOR理事長暨庫克群島監察使拉圖（Niki Rattle）則在線上致詞，感謝監察院籌辦會議，並強調多元實踐與經驗交流的重要性，尤其要確保偏遠與弱勢社群的聲音不被忽視。

國際監察組織（IOI）秘書長暨奧地利監察使阿奇斯（Bernhard Achitz）致詞指出，監察機構必須因應高齡化與人工智慧等新挑戰，特別是AI進入公共治理後可能帶來歧視與權利侵害的風險，監察機構應保持能見度並積極監督，確保弱勢群體權益。

APOR大會會員會議昨天已通過第37屆年會公報，援引「威尼斯原則」與聯合國決議，重申監察機構在維護公信、促進問責與保障人權的重要角色，並呼籲AI應用於公共治理須兼顧透明、問責與人權保障。

