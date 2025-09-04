新北霹靂警設備老舊、欠缺 黃淑君痛批侯友宜罔顧員警生命安全

新北市議員黃淑君日前在議會質詢霹靂小組設備問題。（取自「黃淑君 板橋」臉書）

2025/09/04 11:07

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市議員黃淑君近期接獲新北市警察陳情指出，過去多年新北市霹靂小組設備缺乏，人力長期短缺，員警攻堅每每冒著生命風險，地方員警設備匱乏多時，多次反映上層皆無獲得適當改善，甚至上週在議會質詢後，還傳出在檢討「吹哨者」，讓人痛批曾身為警察的新北市長侯友宜，換了位置換了腦袋。

黃淑君說，新北市霹靂小組是特殊警力，多年以來人力不足，甚至僅編制2分隊，面對新北市幅員遼闊，404萬人口的情形下，相較台北市已成立霹靂中隊（特勤中隊），特殊警力有61人，而新北市因長官長期漠視，僅剩48人，特殊警力比為84329比1，1名特殊警力的負擔是台北市的2倍。

黃淑君表示，她日前到警察局檢討設備規劃，發現除了人力不足外，更檢查出多項設備老舊，就連偵防車也破舊不堪，甚至連保護生命安全的防彈背心、防彈板、防彈側板、耳機等基礎戰術裝備，都是隊員們「自行添購」安全係數較高的設備，新北市警察局多年忽視，簡直讓員警出勤拿命來換。

黃淑君痛批，甚至去年11月警政署發放的對講機出現通訊不良的問題，新北市警察局都沒積極改善，且上週五在議會質詢霹靂小組設備問題後，以為警察局會積極檢討，沒想到內部消息傳出，居然在檢討誰是吹哨者，甚至長官連特殊警力新訓、復訓規定都搞不清楚，基層員警大嘆，改變沒有發生，因為長官依舊是「官」。

