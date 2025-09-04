為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北霹靂警設備老舊、欠缺 黃淑君痛批侯友宜罔顧員警生命安全

    新北市議員黃淑君日前在議會質詢霹靂小組設備問題。（取自「黃淑君 板橋」臉書）

    新北市議員黃淑君日前在議會質詢霹靂小組設備問題。（取自「黃淑君 板橋」臉書）

    2025/09/04 11:07

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市議員黃淑君近期接獲新北市警察陳情指出，過去多年新北市霹靂小組設備缺乏，人力長期短缺，員警攻堅每每冒著生命風險，地方員警設備匱乏多時，多次反映上層皆無獲得適當改善，甚至上週在議會質詢後，還傳出在檢討「吹哨者」，讓人痛批曾身為警察的新北市長侯友宜，換了位置換了腦袋。

    黃淑君說，新北市霹靂小組是特殊警力，多年以來人力不足，甚至僅編制2分隊，面對新北市幅員遼闊，404萬人口的情形下，相較台北市已成立霹靂中隊（特勤中隊），特殊警力有61人，而新北市因長官長期漠視，僅剩48人，特殊警力比為84329比1，1名特殊警力的負擔是台北市的2倍。

    黃淑君表示，她日前到警察局檢討設備規劃，發現除了人力不足外，更檢查出多項設備老舊，就連偵防車也破舊不堪，甚至連保護生命安全的防彈背心、防彈板、防彈側板、耳機等基礎戰術裝備，都是隊員們「自行添購」安全係數較高的設備，新北市警察局多年忽視，簡直讓員警出勤拿命來換。

    黃淑君痛批，甚至去年11月警政署發放的對講機出現通訊不良的問題，新北市警察局都沒積極改善，且上週五在議會質詢霹靂小組設備問題後，以為警察局會積極檢討，沒想到內部消息傳出，居然在檢討誰是吹哨者，甚至長官連特殊警力新訓、復訓規定都搞不清楚，基層員警大嘆，改變沒有發生，因為長官依舊是「官」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播