    首頁　>　政治

    羅智強再發文嗆黃暐瀚 李正皓和于北辰躺著也中槍

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    2025/09/04 11:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強1日接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪時，當面批評黃暐瀚「我覺得你變了」。黃暐瀚則回應強調完成訪談才是主持人該做的事，而不是與來賓爭辯「不分執政在野，都該監督。」羅智強則回應，彭文正監督執政，用了99分的力氣；批評在野，大概只用1分，在大罷免期間，黃暐瀚花多少力氣監督在野，又花多少力氣監督執政，就讓大家自己評價吧。

    羅智強在臉書PO文表示，對於他的質疑，黃暐瀚說：「不分執政在野，都該監督。」想請黃暐瀚想想：如果他的前輩彭文正站在這裡，就會知道這句話有多麼的蒼白無力？他曾輔佐馬英九總統八年。那段時間裡，如果要選一個罵馬最兇的媒體人，連一秒都不用猶豫，第一名絕對是彭文正。

    羅智強指出，有次他在美國遇到彭P，笑著對他說：「彭P，你以前真的是照三餐罵馬英九耶！」彭P立刻糾正我：「錯了！是四餐，還要加宵夜！」但政黨輪替後，彭文正刀鋒一轉，監督蔡英文。一樣是三餐加宵夜，他完全可以選擇繼續罵國民黨，按照民進黨養綠媒的大手筆，彭文正保證能吃香喝辣，前途無量，可是他沒有。他選擇做一個勇敢的媒體人——永遠站在執政者的對立面，盯緊權力，忠誠監督。

    羅智強續指，結果是什麼？馬英九執政時尊重他的批評，民進黨執政時卻清算追殺他，逼得他流亡海外，這就是差別，彭文正監督執政，用了99分的力氣；批評在野，大概只用1分，反觀大罷免期間，看那些滿堂的綠色媒體評論人，他們監督在野用了100分力氣，面對豢養綠媒的民進黨，連屁都不敢放一個，沒錯，他說的就是李正皓和于北辰！暐瀚，羅智強有說錯嗎？

    羅智強直言，你當然不到李正皓和于北辰的程度，但在大罷免期間，你花多少力氣監督在野，又花多少力氣監督執政，就讓大家自己評價吧，感謝，台灣有彭文正這樣，願意站在執政者對立面的媒體人，期許，黃暐瀚能從彭文正的身上得到一些體悟。

