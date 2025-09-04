國民黨推「萊爾校長」紓壓小物 募款幫涉案黨工打官司

國民黨先前宣傳核三重啟公投的CF影片中，影射賴清德總統的人物角色「萊爾校長」，一度在網路上引發熱議，如今國民黨推出實體化的限量款「萊爾校長」紓壓球小物。（國民黨提供）

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨先前推出廣告片宣傳「核三重啟公投」，其中影射賴清德總統的角色「萊爾校長」一度引起網路熱議，如今打算推出實體化的限量款「萊爾校長」紓壓球，呼籲民眾一起來「捏爆」，並藉此募款幫助先前因涉嫌偽造大罷免連署書、抄襲黨員名冊被起訴的黨工；國民黨副發言人康晉瑜指出，若款項不及籌措，黨主席朱立倫將「全部買單」。

國民黨發言人楊智伃指出，「萊爾校長」紓壓球小物總量限定3000顆，募款活動第一波自本月17日起到23日，民眾只要捐款達726元以上就贈送1顆，第二波從本月24日起至10月9日，捐款823元以上就贈送1顆，第三波從10月10日開始，民眾捐款1450元以上可以獲贈1顆，直至售完為止。

楊智伃呼籲藍營與白營的支持者，只要對現況不滿意、壓力大，都可以透過捐款獲得「萊爾校長」紓壓球，而且每一份捐款都可以用來守護司法正義，支持國民黨黨工，捍衛司法正義就從這顆紓壓球開始。

康晉瑜表示，自從「萊爾校長」影片推出後，就在網路社群引發風潮，國民黨這次推出實體化募款小物，希望透過線上影音創意，結合線下募款活動，集眾人力量，為遭司法迫害的國民黨黨工募集司法資源，國民黨同時也要呼籲賴政府與執政黨，停止政治力介入司法，捍衛司法獨立公正性。

對於媒體提問，未來國民黨主席換人後，黨中央是否仍會維持目前的創意？楊智伃表示，在朱立倫順利交棒後，所有的年輕力量會在各個崗位上為國民黨做更多進步努力的工作，不論誰來當黨主席，都應該重視年輕化的力量，國民黨現在已經奠定年輕化的基礎，未來主席不管是誰，相信都能承接並海納百川，大家一起來改變國民黨。

