為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    AIT紀念「抗戰勝利80週年」 學者籲總統回到歷史事實陳述二戰

    兩岸政策協會研究員吳瑟致今日出席國策研究院「當前國際局勢動態」座談會，於場邊受訪。（記者黃靖媗攝）

    兩岸政策協會研究員吳瑟致今日出席國策研究院「當前國際局勢動態」座談會，於場邊受訪。（記者黃靖媗攝）

    2025/09/04 10:44

    〔記者黃靖媗／台北報導〕總統賴清德在93軍人節相關談話中，涉及二戰內容時，未使用「抗戰」一詞，較常使用「二戰終戰」一詞，但美國在台協會（AIT）不僅昨日特別介紹飛虎隊事蹟，今（4）日更使用「二戰暨抗戰勝利80週年」一詞，引起討論。兩岸政策協會研究員吳瑟致認為，總統應要回到歷史事實去做陳述，有助於國內團結。

    AIT昨於社群媒體發布處長谷立言（Raymond Greene）的發言，指出「在紀念第二次世界大戰結束80週年之際，我們要向那些在戰場上犧牲生命的無數勇士致敬。其中，飛虎隊是最能體現這種無懼犧牲、勇往直前精神的典範之一」，並介紹飛虎隊隊員朱上尉（Captain John Sun Chu）；AIT今日上午也在臉書指出，慶祝二戰暨抗戰勝利80週年，台灣的國防部今年與乖乖發行3款聯名商品，其中一款是以前飛虎隊成員Jerome Simon為主角的五香乖乖，彰顯美台夥伴合作精神。

    吳瑟致今日受訪指出，抗戰或是二戰終戰的歷史，事實層面上，中華民國確實扮演一定程度的角色。

    吳瑟致認為，總統應當要回到歷史事實去做陳述，不僅有助於國內團結，且在對外話語權及國家立場上，能進一步結合對日抗戰與二戰終戰的面向，無論是府方或黨政高層，都應當有這樣的考量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播