AIT紀念「抗戰勝利80週年」 學者籲總統回到歷史事實陳述二戰

兩岸政策協會研究員吳瑟致今日出席國策研究院「當前國際局勢動態」座談會，於場邊受訪。（記者黃靖媗攝）

2025/09/04 10:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕總統賴清德在93軍人節相關談話中，涉及二戰內容時，未使用「抗戰」一詞，較常使用「二戰終戰」一詞，但美國在台協會（AIT）不僅昨日特別介紹飛虎隊事蹟，今（4）日更使用「二戰暨抗戰勝利80週年」一詞，引起討論。兩岸政策協會研究員吳瑟致認為，總統應要回到歷史事實去做陳述，有助於國內團結。

AIT昨於社群媒體發布處長谷立言（Raymond Greene）的發言，指出「在紀念第二次世界大戰結束80週年之際，我們要向那些在戰場上犧牲生命的無數勇士致敬。其中，飛虎隊是最能體現這種無懼犧牲、勇往直前精神的典範之一」，並介紹飛虎隊隊員朱上尉（Captain John Sun Chu）；AIT今日上午也在臉書指出，慶祝二戰暨抗戰勝利80週年，台灣的國防部今年與乖乖發行3款聯名商品，其中一款是以前飛虎隊成員Jerome Simon為主角的五香乖乖，彰顯美台夥伴合作精神。

請繼續往下閱讀...

吳瑟致今日受訪指出，抗戰或是二戰終戰的歷史，事實層面上，中華民國確實扮演一定程度的角色。

吳瑟致認為，總統應當要回到歷史事實去做陳述，不僅有助於國內團結，且在對外話語權及國家立場上，能進一步結合對日抗戰與二戰終戰的面向，無論是府方或黨政高層，都應當有這樣的考量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法