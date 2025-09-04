重批羅智強「中間選民不要你這副嘴臉」 沈富雄：這樣當不了黨主席

沈富雄今日接受黃暐瀚廣播節目《嗆新聞》專訪時提到，他對於羅智強很失望，中間選民不要羅智強「這副嘴臉」，羅智強這樣是做不了黨主席的。（圖擷取自「hitfm」YouTube頻道）

2025/09/04 11:22

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強1日接受黃暐瀚廣播專訪時，當面批評黃暐瀚「我覺得你變了」、「有愧媒體人職責使命」，而面對羅智強的批評指教，黃暐瀚則是選擇讓他抒發己見。前立委沈富雄今日（4日）接受黃專訪時則提到，他對於羅智強很失望，中間選民不要羅智強「這副嘴臉」，羅智強這樣是做不了黨主席的。

沈富雄今日接受黃暐瀚廣播節目《嗆新聞》專訪時，提到黃暐瀚最近被圍剿，罵他的人把黃稱作綠營側翼，甚至有人說黃暐瀚、陳揮文、黃智賢是「綠營三本柱」，「我想沒人懷疑陳揮文或黃智賢是藍的吧」，但他們近來對藍營的不當言論、不當行為也不假辭色，結果深藍就受不了，深藍寵愛自己人到這種程度，「我真的講一句忠言，你這個態度是沒有前途的！」表示對自己跟自己人一點信心都沒有。

沈富雄接著提到，所有人都說黃暐瀚變了，但他認為人不變才奇怪，如果沒有變的話，黃暐瀚現在還是「小馬英九」、還是總統府新聞聯誼會長。沈提到前立委蔡正元說「馬英九待黃暐瀚不薄」，沈質疑：「這是事實，但所以咧？所以你欠他（馬英九）嗎？欠他感情的債嗎？要一輩子對他好嗎？」

沈富雄表示，他今天是針對羅智強，而不是要救黃暐瀚，羅智強那天的作法是錯的，沈認為羅智強整個辦公室的想法和邏輯跟意識形態是非常偏的，辦公室深藍程度比他想像還藍，竟然鐵口直斷地說黃暐瀚是「綠暐瀚」，而羅智強不聽辦公室幕僚的勸，上了黃的節目，不客氣地批評黃暐瀚不是當年認識的黃暐瀚，「因為羅智強認識的黃暐瀚應該很藍，現在認為黃暐瀚不夠藍了」。

坦言對羅智強失望 做不了黨主席

沈富雄指出，羅智強現在在選黨主席，但是他沒有徵求大家的同意，就選擇傳承已經過時、沒有話語權的「九二共識」，如果羅智強真的當選了主席，推出的候選人不管是誰，只要堅持這個兩岸政策，保證一定落選。此外，羅智強被身邊的深藍人士影響，對像黃暐瀚這種「一點不綠的人」如此苛責，將來羅智強如果做黨主席，國民黨在羅的領導下之下，只會越來越小，而且國民黨候選人也會沒有希望。

沈富雄也對羅智強直言：「我真的對你有點失望，本性未改，逃過一個罷免，真面目露的百分之一百給國人看」、「主流、中間選民不要你這副嘴臉，太苛了！太偏了！太藍了！」

沈富雄認為，國民黨現在已經萎縮，大選需要的中間選民要比民進黨多，不然是贏不了的，羅智強辦公室那種深藍氛圍，把黃暐瀚稱為「綠暐瀚」，「你這樣做不了黨主席，沒人敢讓你當黨主席，你當黨主席帶動的黨兩岸政策、黨的候選人政見在2028年見不了人」。

