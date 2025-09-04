競逐國民黨魁 卓伯源隔空勸退郝龍斌：你做主席「藍白不會郝（好）」

前彰化縣長卓伯源今天召開記者會，宣佈參選國民黨主席。（記者劉宛琳攝）

2025/09/04 10:48

〔記者劉宛琳／台北報導〕前彰化縣長卓伯源今天宣佈參選國民黨主席，他以「藍白不會郝」為題，公開「勸退」還未宣布參選黨主席的前台北市長郝龍斌。卓伯源直言，「如果藍白交給郝主席，容我說一句刺耳的話，藍白不會好，2026、2028都不會好」。

卓伯源表示，國民黨不能再重蹈2024藍白分裂的覆轍，若讓郝出任主席，不僅基層盼望的藍白合作將再度歸零，民進黨更會「偷笑」。2024總統大選國民黨並非輸給民進黨，而是輸給自己，藍白本該合作，卻鬧到分；支持者滿懷期待，最後失望透頂。這是血淋淋的教訓：藍白若不合，國民黨就不可能重返執政。黨內必須謹記教訓，不能再犯同樣錯誤。

請繼續往下閱讀...

卓伯源表示，大罷免後國民黨與民眾黨之間好不容易建立了一點默契，這是同志們辛苦打下的成果，也是基層最真誠的期盼。若此時推舉郝龍斌出任黨主席，將立即讓藍白互信打回原點，對藍營基層而言無疑是再一次的重擊。

卓伯源說，郝龍斌與前民眾黨主席柯文哲多年針鋒相對，這是公開的歷史，從台北市長任內的五大案到後續市政交鋒，雙方嫌隙極深，不可能因為選舉口號就消失。大家都是明白人，「如果藍白合交給郝主席來協調整合，容我說一句刺耳的話，藍白不會郝，2026、2028都不會好！」

卓伯源說，郝龍斌對國民黨的貢獻大家都有目共睹，想必也擔負著來自各方的勸進壓力。但此時此刻，若郝能放下個人之念，把機會交給黨內下一個世代的同志，來成全藍白合，將是黨的護法，是歷史的成就者。卓引用《金剛經》經文：「應無所住，而生其心。」他解釋，這句話代表放下執念，才能生出更大的智慧與慈悲，放下自己，或許才是最深的慈悲。

卓伯源說，主席不必是王，主席要能造王，他沒有總統夢，更不會當攪局者。國民黨若要重返執政，必須同時做到兩件事：一是確保藍白合作，不能再讓支持者失望；二是重用年輕世代，創造黨的未來。他提醒，倘若再把領導棒子交給與民眾黨結怨甚深的人，不僅基層希望落空，世代交替也將被耽誤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法