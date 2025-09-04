蘇一峰狠酸國慶主視覺「像血跡」 杜承哲曝：立法院長韓國瑜選的......

今年的雙十國慶主視覺。（擷取自韓國瑜臉書）

2025/09/04 10:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年雙十國慶主視覺曝光後，網友評價兩極，醫師蘇一峰直批設計「很難看」，甚至以國家前途黯淡、國家公車找不到方向等比喻諷刺，還形容紅藍線條宛如血跡。對此，醫師杜承哲傻眼直呼：「主視覺是立法院長韓國瑜親自負責挑選的！」

蘇一峰2日在臉書針對國慶主視覺進行評論，表示這個圖很難看，散發一種陰暗、前途黯淡的感覺；兩條下面像血跡滴下來，又像萊爾校長開公車的煞車痕，好像國家在滴血，又好像交通不平安，歪曲的曲線，好似國家公車找不到方向繞遠路，中間還被撞了兩次流血。

蘇一峰指出，顏色的空間沒填滿，給人不穩定、國家慢性被掏空的感覺；顏色選擇暗色系，中華民國感覺前途黯淡、毫無活力。貼文曝光後引發熱議，留言區充斥不少批評執政黨的言論，「民進黨政府沒人才」、「連國旗顏色都搞錯，北X執政黨」、「選個這樣式也看的出這政府的無能，沒人才了」。

醫師杜承哲則轉發文章指出，蘇一峰臭罵一頓國慶主視覺，但這次主視覺其實是立法院長韓國瑜親自挑選，屬於立法院長的法定職責。他更直言，「完全證明這一群人的審美能力趨近於零，他們是看顏色罵的，要是發現罵錯，馬上臉不紅氣不喘的開始稱讚韓國瑜真有眼光，你信不信？」

醫師蘇一峰。（資料照）

醫師杜承哲。（資料照）

