駐紐代表歐江安籲CPTPP跳脫地緣政治 儘速成立台灣入會工作小組

我國駐紐西蘭代表歐江安（右二）1日表示，CPTPP應跳脫地緣政治考量藩籬，儘速成立台灣入會工作小組。（駐紐西蘭代表處提供）

2025/09/04 10:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外交部次長陳明祺8月才針對相關議題訪問今年輪值主席國澳洲。我國駐紐西蘭代表歐江安1日也於「亞太國家因應全球與區域秩（失）序」表示，CPTPP應跳脫地緣政治考量藩籬，儘速成立台灣入會工作小組，台灣加入將使CPTPP更強大。

智庫「印太事務協會」（IIPA）1日於坎特布里大學（University of Canterbury）舉辦「亞太國家因應全球與區域秩（失）序」（Asia Pacific States: Navigating the Global and Regional （Dis）order）研討會，歐江安受邀進行開幕致詞，並於研討會的「大使圓桌論壇」與日本、加拿大、菲律賓、英國駐使與談。

歐江安指出，我國對CPTPP 12個成員的雙邊貿易額在2024年超過2186億美元，占年度貿易總額的25.14%，雙邊累積投資額佔整體比重超過四分之一，且台灣半導體產業在全球供應鏈具龍頭地位，可幫助打造CPTPP產業生態系，提升CPTPP供應鏈韌性，台灣加入有利協定整體正向發展、創造多贏。

歐江安接著說明，台灣已於2021年遞件入會申請，且已符合「奧克蘭原則」各項要件，台灣經濟發展符合CPTPP高標準，具有長年遵循國際貿易承諾的良好紀錄，各會員國對台灣的準備程度均甚瞭解。

歐江安呼籲，CPTPP應跳脫地緣政治考量藩籬，儘速成立台灣入會工作小組，台灣加入將使CPTPP更強大。

歐江安強調，今年5月CPTPP相關會議聯合聲明重申歡迎符合「奧克蘭原則」的經濟體加入，並首度承諾將「及時」討論入會申請案，台灣為自由貿易的堅定守護者，無論貿易投資環境、貿易法規、勞動標準及市場開放等均為高標準實踐，台灣已經做好各項準備，期待與各CPTPP成員國協力重振全球自由貿易體系，創造互利共榮。

