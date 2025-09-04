為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    邱議瑩持紙扇真「打臉」羅智強 妨害名譽起訴

    民進黨立委邱議瑩。（資料照）

    民進黨立委邱議瑩。（資料照）

    2025/09/04 10:06

    〔記者吳昇儒／台北報導〕立法院院會去年5月28日下午討論藍白國會擴權法案三讀案藍、綠立委爆發激烈肢體衝突。國民黨立委羅智強在議場內開手機直播，指控民進黨意圖以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程，民進黨立委邱議瑩則步行至羅智強前面稱「你是沒被打過喔」（台語），同時拿紙扇搧打羅智強，羅憤而提告。台北地檢署今日偵結，依妨害名譽罪將邱起訴。

    檢方調查，羅、邱二人均為我國第11屆立法委員，去年5月28日在立法院議場內討論法案時，邱議瑩發現羅智強持手機進行直播，指稱民進黨以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程。

    邱議瑩走到羅智強面前稱「你是沒被打過喔」（台語），隨後拿紙扇搧打羅的左臉一下，以此方式貶損羅智強的人格、名譽及社會評價。

    羅智強事後對邱議瑩提起妨害名譽、恐嚇危害安全罪等刑事告訴，民事部分則求償50萬元，獲判賠20萬元。

    檢察官認為，邱議瑩身為民意代表，未能以身作則，在國會上對其他民意代表施加暴力，考量其事後以賠償被害人20萬元，且自白犯罪，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑，且請法官予以量處適當之刑。

    而羅智強被打後，還稱「我打不還手、我打不還手…我是文明人，我有水準…來呀，我打不還手啦」等語，並未顯露任何畏怖之情，持續挑釁對方，難認定有心生畏懼等情形，故恐嚇危害安全罪部分予以邱議瑩不起訴處分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播