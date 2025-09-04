邱議瑩持紙扇真「打臉」羅智強 妨害名譽起訴

民進黨立委邱議瑩。（資料照）

〔記者吳昇儒／台北報導〕立法院院會去年5月28日下午討論藍白國會擴權法案三讀案藍、綠立委爆發激烈肢體衝突。國民黨立委羅智強在議場內開手機直播，指控民進黨意圖以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程，民進黨立委邱議瑩則步行至羅智強前面稱「你是沒被打過喔」（台語），同時拿紙扇搧打羅智強，羅憤而提告。台北地檢署今日偵結，依妨害名譽罪將邱起訴。

檢方調查，羅、邱二人均為我國第11屆立法委員，去年5月28日在立法院議場內討論法案時，邱議瑩發現羅智強持手機進行直播，指稱民進黨以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程。

邱議瑩走到羅智強面前稱「你是沒被打過喔」（台語），隨後拿紙扇搧打羅的左臉一下，以此方式貶損羅智強的人格、名譽及社會評價。

羅智強事後對邱議瑩提起妨害名譽、恐嚇危害安全罪等刑事告訴，民事部分則求償50萬元，獲判賠20萬元。

檢察官認為，邱議瑩身為民意代表，未能以身作則，在國會上對其他民意代表施加暴力，考量其事後以賠償被害人20萬元，且自白犯罪，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑，且請法官予以量處適當之刑。

而羅智強被打後，還稱「我打不還手、我打不還手…我是文明人，我有水準…來呀，我打不還手啦」等語，並未顯露任何畏怖之情，持續挑釁對方，難認定有心生畏懼等情形，故恐嚇危害安全罪部分予以邱議瑩不起訴處分。

