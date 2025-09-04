洪秀柱參加九三閱兵可剝奪退休金？ 官員：要經立法院審認不太可能

前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵，在天安門城樓上觀禮，中國官媒央視旁白介紹她是「國民黨代表」。（翻攝直播）

2025/09/04 10:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國九三閱兵昨日在北京天安門廣場登場，前國民黨主席洪秀柱等統派人士受邀參加。對於能否以兩岸條例開罰？官員說明，洪曾任立法院副院長，調查審認要由「原服務機關」組成的審查會審認，以現在立法院結構來看，應該不太可能。

兩岸人民關係條例第9-3條規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

熟稔兩岸問題的官員受訪表示，洪秀柱沒那麼重要，但也有人認為她叛國，政府當然嚴厲譴責參加九三閱兵的做法，因為這沒有顧及國家形象，然後去呼應對岸的統戰宣傳。

官員分析，洪秀出席九三閱兵的適法性，可分兩個層面來談，一是洪曾擔任立法院副院長，兩岸條例第9-3條的立法理由，比較是在規範行政部門，例如總統府、國安會、行政院、國安領域的部會，沒有明文納入立法院相關機關。

官員說明，兩岸條例第9-3條是把行政部門都納進來，以行政部門政務副首長以上人員為主。雖然立法院副院長也是國家重要職務的高度指標性人物，過去也會接觸到國家重要機密業務，照理說立法院正副院長都應該受到該條文的規範，但我們看當初的立法理由，只有納入行政部門。

官員建議，兩岸條例有修法空間，未來可以把現任或曾任立法委員明確納入赴中管制，可以降低相關危害。

官員進一步說，第二是兩岸條例第91條部分，如果這件事要去課責，把她當成規範對象，該條明定應經「原服務機關」會同國安局、內政部、法務部、陸委會及相關機關組成的審查會審認。

據舉例，退將臧幼華去香港參加中共統戰活動被剝奪部分退休金，就是由原服務機關國防部出來會同相關機關審認處罰。洪秀柱的原服務機關是立法院，若立法院要對洪秀柱發動調查程序，以現在的立法院結構來看，應該不太可能。

官員談及，立法院如果不發動也沒辦法，當然執政黨立委可以提案，促請立法院對洪秀柱發動調查程序，只是洪秀柱有那麼大重要性嗎？不過，政府的態度是這樣，如果立法院發動調查，行政部門當然全力配合，因為卸任的立法院正、副院長都是高度指標性人物，做出傷害國家尊嚴的行為，我們建議立法院應主動調查，行政部門會全力配合。

