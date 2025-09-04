隔鐵網望夫！柯文哲延押訊問 陳佩琪掩面哭喊：他犯了什麼罪？

台北地院審理京華城容積率弊案，在押被告前台北市長柯文哲的太太陳佩琪守在法院外，當柯文哲抵達時隔著鐵絲網強忍淚水。（記者劉信德攝）

2025/09/04 10:00

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率弊案，與國民黨台北市議員應曉薇同遭羈押。兩人日前先後聲請具保停押，台北地方法院今（4）日提訊柯文哲、應曉薇，將進行延押訊問，是否有機會交保備受矚目。

上午庭訊開始前，柯妻陳佩琪一早抵達北院外守候，並等待囚車抵達。當柯文哲被押送進入法院時，陳佩琪隔著鐵網望著丈夫掩面落淚，心痛難忍，忍不住脫口而出：「他犯了什麼罪？」

請繼續往下閱讀...

一審羈押的最長期限為15個月。依規定，起訴或移審後首次羈押期為3個月，可再延押6次、每次2個月。柯文哲與應曉薇自今年1月2日遭收押，至今已歷經3度延押，目前仍有20多名證人尚未出庭，包括被告間的交互指證。不過，涉及收賄、圖利等貪污重罪的關鍵證人多已完成作證。

依合議庭規劃，10月30日將傳喚最後一名證人，12月11日、12日則進行證據提示，同月15日至26日連續9個工作天排定辯論。法界研判，柯、應在10月1日前獲交保的機率頗高；若此番未能成功，10月底亦是另一個重要的停押時點。至於是否等到12月下旬辯論終結後再決定交保，也並無不可能。

對柯文哲與應曉薇而言，最不利的情境是一路被延押至期滿15個月，待明年2至3月一審宣判後，案件移審高院再由二審決定是否續押，屆時羈押期限將重新起算。

當柯文哲被押送進入法院時，陳佩琪隔著鐵網望著丈夫掩面落淚，心痛難忍，忍不住脫口而出：「他犯了什麼罪？」（記者劉詠韻攝）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率弊案，與國民黨台北市議員應曉薇同遭羈押。兩人日前先後聲請具保停押，台北地方法院今（4）日提訊柯文哲、應曉薇，將進行延押訊問，是否有機會交保備受矚目。（記者劉信德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法