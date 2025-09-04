為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    前艦長參加中國閱兵稱台灣法律管不了 謝志偉諷「自作艦」：叛國到吃人夠夠

    中國昨日舉辦九三閱兵，前海軍艦長呂禮詩也受邀參加，並在接受媒體訪問時稱台灣的法律約束不了「校級軍官」、「我要做一個堂堂正正的中國人」。（圖擷自網路）

    中國昨日舉辦九三閱兵，前海軍艦長呂禮詩也受邀參加，並在接受媒體訪問時稱台灣的法律約束不了「校級軍官」、「我要做一個堂堂正正的中國人」。（圖擷自網路）

    2025/09/04 13:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日舉辦九三閱兵，前海軍艦長呂禮詩也受邀參加，並在接受媒體訪問時稱台灣的法律約束不了「校級軍官」、「我要做一個堂堂正正的中國人」，相關言論引發外界熱議，我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉昨發文嘲諷「自作艦」、「叛國到吃人夠夠」，雖然內文沒有點名，但讓人聯想就是在講呂禮詩。

    中國昨舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，退役海軍艦長呂禮詩也受邀參加，但他在接受媒體訪問時卻稱「台灣法律沒辦法約束我這個校級軍官」、「法律現在還沒辦法約制我的時候，那對不起，我要做一個堂堂正正的中國人」，相關言論引發外界批評。

    謝志偉昨晚在臉書發文：「有前艦長，號稱達禮數、知詩書，疑念服役時光，乃決定 自作艦」，他也批評「船再大，吃水也有個底線，更何況，叛國到吃人夠夠！」，文末則引用媒體報導內容「中國大陸張開雙手，歡迎我們成為中華民族偉大復興的共同實踐者，為什麼不加入呢？」，雖然全篇都沒有點名是誰，但外界解讀就是講呂禮詩。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播