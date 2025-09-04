前艦長參加中國閱兵稱台灣法律管不了 謝志偉諷「自作艦」：叛國到吃人夠夠

中國昨日舉辦九三閱兵，前海軍艦長呂禮詩也受邀參加，並在接受媒體訪問時稱台灣的法律約束不了「校級軍官」、「我要做一個堂堂正正的中國人」。（圖擷自網路）

2025/09/04 13:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日舉辦九三閱兵，前海軍艦長呂禮詩也受邀參加，並在接受媒體訪問時稱台灣的法律約束不了「校級軍官」、「我要做一個堂堂正正的中國人」，相關言論引發外界熱議，我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉昨發文嘲諷「自作艦」、「叛國到吃人夠夠」，雖然內文沒有點名，但讓人聯想就是在講呂禮詩。

中國昨舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，退役海軍艦長呂禮詩也受邀參加，但他在接受媒體訪問時卻稱「台灣法律沒辦法約束我這個校級軍官」、「法律現在還沒辦法約制我的時候，那對不起，我要做一個堂堂正正的中國人」，相關言論引發外界批評。

謝志偉昨晚在臉書發文：「有前艦長，號稱達禮數、知詩書，疑念服役時光，乃決定 自作艦」，他也批評「船再大，吃水也有個底線，更何況，叛國到吃人夠夠！」，文末則引用媒體報導內容「中國大陸張開雙手，歡迎我們成為中華民族偉大復興的共同實踐者，為什麼不加入呢？」，雖然全篇都沒有點名是誰，但外界解讀就是講呂禮詩。

