AIT介紹「飛虎隊成員版乖乖」強調台美夥伴關係 網讚：太會了吧

美國在台協會（AIT）分享台灣國防部今年與乖乖發行以其中一款飛虎隊成員Jerome Simon為主角的五香乖乖，強調在紀念二戰結束80週年之際以及今後的每一天，台美未來緊密相連，並共享和平、穩定、繁榮與安全的願景。（圖擷取自臉書）

2025/09/04 09:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨日是九三軍人節也是二次大戰終戰80週年，中共在天安門廣場前舉行抗戰勝利80週年閱兵。對此，美國在台協會（AIT）分享台灣國防部今年與乖乖發行的聯名商品，以其中一款飛虎隊成員Jerome Simon為主角的五香乖乖，強調在紀念二戰結束80週年之際以及今後的每一天，台美未來緊密相連，並共享和平、穩定、繁榮與安全的願景。

美國在台協會（AIT）在臉書PO文表示，「大家應該都有吃過乖乖吧？那你知道嗎，為了慶祝二戰暨抗戰勝利80週年，台灣的國防部今年和乖乖發行3款聯名商品，其中一款是以前飛虎隊成員Jerome Simon為主角的五香乖乖，以其肖像為包裝主題，彰顯夥伴合作精神。在紀念二戰結束80週年之際，以及今後的每一天，我們都必須銘記飛虎隊的故事，這些故事凸顯了，在印太地區，我們的未來緊密相連，並共享和平、穩定、繁榮與安全的願景。」

網友們看到貼文後紛紛留言「太會了吧」、「跟他無關的在閱兵、有打過的配合這個論調。但結束二戰的英雄在這邊，而且是五香的真的懂、椰子派已經囂張太久了」、「這種和平紀念方式最有義意了」、「真正結束二戰的主角說話了」、「這個乖乖可以放在資訊室，可以放在醫院各部門，多用途，超讚。」、「美國加油，民主國家要團結」、「乖乖果然是神聖的魔法產業」

