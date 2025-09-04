京華城弊案柯文哲今延押訊問 吳靜怡：若無法交保要怪3個人

台北地方法院審理京華城容積等弊案，「唯二」在押的被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇羈押期限將於10月1日屆滿，台北地院今日將提訊柯文哲、應曉薇進行延押訊問。（資料照，本報合成）

2025/09/04 09:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院審理京華城容積等弊案，「唯二」在押的被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇羈押期限將於10月1日屆滿，媒體人吳靜怡發文指出，若順利交保，「京華城煙雲之朕的圖利」第一季暫告段落，而第二季「木可煉金術」，將加碼上演「后的神秘理財術」，案情精彩可期。吳靜怡也稱，若柯文哲無法出逃，就要怪橘子逃了不回來，更要怪柯文哲臉書小編一直干擾證人，還有「黃嫌首謀」證實柯文哲實質影響力。

台北地院審理京華城容積率弊案，今日將提訊柯文哲、應曉薇，進行延押訊問。由於2人的羈押期限將於10月1日屆滿，且貪污重罪的一審羈押期限為15個月，法界預期柯、應兩人10月1日前獲交保的可能性甚高，若是此波未獲具保停押，10月底也是重要的停押時機，但等到12月下旬辯論終結後再論交保，也不是不可能。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡在臉書發文指出，今天京華城案進入關鍵時刻！柯文哲是否能順利脫離羈押、以具保方式「暫時出逃」？這不僅是司法程序上的一個節點，更象徵著這場政治與法律交織的鬥爭將迎來「第一季」的收尾，終止黃國昌整天拿著柯文哲演爛戲。

吳靜怡表示，多名關鍵證人，包括前副市長彭振聲，已在庭上指證市長「不可能毫不知情」，柯文哲在市府行政程序留下許多「皇上的多道諭令」親筆批示與文件上的紙條，形成罪證鏈，被視為核心主嫌，利用市長職權圖利京華城。

吳靜怡提到，審判長江俊彥明確表示「不是所有證人詰問完畢，羈押必要性才會消滅」，增加柯文哲出來跟陳珮琪度過中秋節的可能性。雖然目前仍有20多名證人（如李文宗、李文娟、黃景茂等）未調查，預計要10月底才完畢，但若法官考量彭振聲未翻供且無新不利事證，可能有限度放寬，又或者橘子已經不那麼重要，但不論結果如何，今日的交保與否，就是劇情的分水嶺。

吳靜怡形容，若順利交保，「京華城煙雲之朕的圖利」第一季暫告段落，而第二季「木可煉金術」，增加重磅角色陳佩琪，加碼上演「后的神秘理財術」，如何從小額提款機存款幹到能看豪宅甚至直接購入商辦？案情精彩可期。

吳靜怡直言，柯文哲如果能出來，這一齣長篇政治劇，才能高潮迭起。若柯文哲無法出逃，就要怪橘子逃了不回來，更要怪柯文哲臉書小編一直干擾證人讓阿北出不來，還有「黃嫌首謀」證實柯文哲實質影響力！那就要等待10月底或12月庭審、辯論完結後了！

吳靜怡在文末也稱「總之，希望柯文哲趕快出來，讓首謀黃國昌接棒進土城」。

