史上最大國會團 傅崐萁今率25藍委訪日本眾議院

國民黨團總召傅崐萁邀請國民黨立委赴日本輕井澤遊玩，今天上午赴眾議院進行國會外交。圖為輕井澤大合照。（國民黨立委提供）

2025/09/04 09:21

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院第3會會期延會3個月，結束史上最長開會會期，國民黨團總召依照慣例，在會期末開團邀請黨內立委出國放鬆，不過這次比較特別，不再是一般的日本（輕井澤、東京）旅遊團，而是別有意義的國會外交，團員已抵達眾議院，於日本時間上午10時30分（台灣時間上午9點30分）與日本國會眾議院跟約20位議員進行座談，展開史上最大團的國會外交。

訪團成員包括黨團總召傅崐萁與立委羅智強、林沛祥、李彥秀、王鴻薇、廖先翔、洪孟楷、萬美玲、張智倫、涂權吉、林德福、呂玉玲、翁曉玲、楊瓊瓔、邱鎮軍、廖偉翔、陳玉珍、林倩綺、葛如鈞、黃健豪、王育敏、徐欣瑩、盧縣一、黃仁、邱若華、鄭正鈐等25人，將近3分之2的國民黨立委，這一團週二（2日）出發，預計週六返台。

由於立法院預計19日開議，下半年立委能進行國會外交的時間縮短，除了此團，立法院副院長江啟臣6日至14日將率跨黨派團前往捷克布拉格出席「故宮文物百選及其故事」開幕式，順訪愛爾蘭、英國及歐洲議會等地推動國會外交；立法院長韓國瑜也預計25日至29日率跨黨派團前往日本拜會參眾議員及大阪參觀世博。

