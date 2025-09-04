台灣藝人唱和中國閱兵 葉耀元：台灣沒本錢繼續親美友中

中國昨於天安門廣場舉行閱兵，陸委會日前雖警告勿唱和中共宣傳，但金馬影帝吳慷仁等十多名台灣藝人，昨仍跟進轉貼相關貼文。（美聯社）

2025/09/04 11:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨於天安門廣場舉行閱兵，陸委會日前雖警告勿唱和中共宣傳，但金馬影帝吳慷仁等十多名台灣藝人，昨仍跟進轉貼相關貼文。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，台灣人有兩種未來，一個是跟美國一起對抗中國，另一個是在美中競爭的局勢裡面玩兩手政策，而幫助中國宣揚「非統戰」的文宣，雖然不構成犯罪，但該行為本身也算是第二種路線的協助者，但他不認為台灣有什麼本錢可以繼續走親美友中的路線，若我們持續對自己的國防漠不關心，那麼台灣的未來真的是「岌岌可危」。

葉耀元在臉書發文指出，「到底台灣藝人轉發中國央視九三閱兵的貼文，有沒有涉及貶低國家或屬於跟中國黨政軍的合作行為呢？」這個問題其實也有很多人問過他，畢竟台灣仍然有不少商人在中國經商，或是單槍匹馬在中國闖蕩的台籍人士（包含去中國的藝人，如黃安），雖然兩岸關係目前基本上處於冰點，而且中國對台武嚇的動作一天比一天過分，但賺錢嘛，不寒磣，何必跟錢過意不去呢？

葉耀元對此表示，「我的想法很簡單，基本上台灣人有兩種未來」。其一為確立這個世界上唯一對台灣有侵略意圖的國家就是中國，所以台灣勢必要跟美國一起對抗中國，保護自己的安全。如是如此，台灣遲早都必須要跟中國完全脫鉤，更不要提現在這種勾勾纏的狀態。

葉耀元說明，這其實就是民進黨政府想要走的路線，但目前在台灣並沒有完全的共識。只有在中共對他自身的人民施展獨裁的鐵拳的時候，多數民眾才會說「中共好可怕」、「我不要當中國人」。

但如果兩岸關係沒有顯著的變化，甚至是對中共對台認知作戰與軍事演習麻痺之後，在主觀認定民進黨政府做得不好的時候，他們就沒有那麼在意台灣到底要不要跟美國一起抗中。有沒有拿到普發1萬、買不買得起房子、平常的小確幸能不能維持，才是他們投票的指導原則。

葉耀元指出，其二為台灣仍然試圖在美中競爭/冷戰的局勢裡面玩兩手政策，哪邊有錢哪邊去。但因為美中競爭越演越烈，台灣在美中關係的模糊空間也就越來越小。所以當我們期望跟中國繼續經濟的合作時，我們就會變成美國的敵人，更是破壞第一島鏈的始作俑者。

葉耀元說明，在國內，我們面臨中國的認知作戰跟滲透，從上到下來強化台灣人親中的色調，最後就算你想走回第一條路，也已經來不及了。而在外交關係上，台灣就會是中共的同路人，基本上就算台灣是一個民主國家（如果得以繼續維持），美國也仍然會以敵對的角度來看台灣。

美國外交政策的核心是在於該國家對美國的國家利益的增減以及利害，當台灣從一個親美抗中的國家變成親中份子的一員後，美國會基於自己第一島鏈的安全，對台灣施以極大的壓力，以脅迫台灣/台灣人三思而後行。

葉耀元直言，幫助中國宣揚「非統戰」的文宣，雖然不構成犯罪，但該行為本身也算是第二種路線的協助者。葉耀元強調，他不認為台灣有什麼本錢可以繼續走親美友中的路線，也不可能讓中國繼續對台灣「溫水煮青蛙」，等待時機水到渠成來完成他們的中華民族偉大復興的大業。

針對中共這次九三大閱兵，外國主流媒體都有報導台灣人對這件事的「不關心」，搞得在外面看台海緊張情勢的人們比真正被威脅的台灣人來的更為操心。葉耀元對此也表示，歷史是不可逆的，我們如果持續對自己的國防漠不關心，持續以為現在的問題都只是藍綠惡鬥的結果，卻不在意台灣主權的維繫，其實應該高於任何政黨間的歧異，那麼台灣的未來真的只有4個字可以形容，就是「岌岌可危」。

葉耀元強調，台灣人的未來，是由全體台灣人來決定的。明年佔GDP3.3%的國防預算，在經過這一輪立院的攻防之後，還剩下多少呢？請記住，這不是單純的內政，而是展現給全世界我們到底有沒有想要維持自己的主權予國家安全。

葉耀元在文末也直言，美國一直以來都把話說得很清楚，也就是台灣必須要自己負擔自己的國防，要展現出自己保家衛國的意願。但如果台灣人放棄了這件事，說老實話，你怎麼還能去期待美國一定要「做什麼」呢？

