京華城案》柯文哲、應曉薇今延押訊問 交保3時機全都曝

2025/09/04 08:10

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積等弊案，「唯二」在押的被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇羈押期限將於10月1日屆滿，且柯、應日前皆聲請具保停押，法官今（4）日提訊2人到庭進行延押訊問。柯文哲有沒有機會回家過中秋節（10月6日）？近日分曉。

貪污重罪的一審羈押期限為15個月，包括起訴、移審後的首次羈押期3個月，可延押6次各2個月，柯、應自今年1月2日被羈押3月、3度延押2月迄10月1日屆滿，目前有20多名證人尚未到庭，包括同案被告間相互作證，而收賄、圖利等貪污重罪的證人大多已作證完畢。

依目前的審理計畫，合議庭暫定10月30日詰問最後一位證人，12月11日、12日提示證據，同月15日至26日連續9個工作天（扣除行憲紀念日）連續開庭辯論9天。

法界估10/1前獲交保可能性甚高

法界預期柯、應兩人10月1日前獲交保的可能性甚高，此波若未獲具保停押，10月底也是重要的停押時機，但等到12月下旬辯論終結後再論交保，也不是不可能。

貪污罪重要證人詰問完後，押與不押的檢辯攻防除了仍滯外未到案的「橘子」對全案勾串、滅證的影響，攻防重心也將移到逃亡之虞上，柯文哲的子女皆在海外，應曉薇的女兒也在英國求學，皆有相當資力外逃以規避重刑處罰的可能，去年26日起柯、應皆有重金交保並施以電子腳鐐科技監控6天的經驗。

對柯、應而言，最差的狀況是延押至押滿15個月，待明年2月或3月一審宣判後，移審給高院決定是否續押，二審就得重新計算15個月羈押期。

應曉薇的律師8月26日詰問完其女助理陳佳敏、男友王尊侃後，認為她涉案部分的重要證人已詰問完畢，當庭聲請具保停押，主張檢方聲押的主要理由包括陳、王2人未作證，有勾串之虞，如今已詰問完畢，勾串之虞已消滅。

應的律師並認為，應曉薇已被羈押滿1年，健康狀況非常差，已在看守所暈倒7、8次，有相關紀錄為證，請法院考量人權保障，予以具保停押。審判長請律師具狀聲請，並指出合議庭不會「憂讒畏譏」，不會受外部因素影響羈押與否的判斷，而是持續審視證據調查情況與審理進程，隨時審視羈押禁見的必要性；律師本週已遞交聲請狀。

柯文哲方面，昨（2日）台北市前副市長彭振聲作證完畢後，柯的律師陸正義表示，柯文哲被控收賄、圖利的重要證人已詰問完畢，羈押必要性已有改變，當庭聲請具保停押，建議合議庭利用原定明日訊問彭振聲的預備庭期時間，進行停押訊問。

審判長江俊彥亦要求柯的律師於開庭之前，提出聲請書狀，並諭知並非重要證人詰問完畢後、就代表羈押必要性已消滅，合議庭於審理過程中，也持續留意羈押必要性是否還存在。

