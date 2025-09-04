為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國九三閱兵 媒體稱飛彈速度比光快4倍 網酸：可統治全宇宙

    圖為長劍-1000（CJ-1000）遠程極音速巡弋飛彈。據信其射程達數千公里，是解放軍遠程精準打擊的利器。（翻攝央視畫面）

    圖為長劍-1000（CJ-1000）遠程極音速巡弋飛彈。據信其射程達數千公里，是解放軍遠程精準打擊的利器。（翻攝央視畫面）

    2025/09/04 08:23

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國3日舉行「九三閱兵」典禮，有媒體報導引述軍事專家稱，中國大秀軍事肌肉，其中高超音速武器備受國際關注，報導稱「飛行速度比光快了4倍」，引發網友熱議，大酸「是怎樣的武器居然比光快4倍」、「厲害了，超越目前物理學極限」，律師林智群也諷刺「不要說美國防不了，應該可以統治全宇宙了」。

    昨日中國舉行「九三閱兵」典禮，各界關注，包含PTT及臉書、Threads上都有網友發文熱議，指有媒體報導引述專家聲稱，中國的高超音速武器「飛行速度比光快了4倍」，並對報導內容提出質疑。

    在臉書上有網友發文質疑「4倍光速是什麼概念啊？能征服太陽系了吧？」，在Threads上則有網友諷刺「以地球人目前的科技，在物理上，這種速度要如何測出來？」在PTT政黑板上也有鄉民直言「是怎樣的武器居然比光快4倍」，還有鄉民發文時直接打臉，指專家說的是「five times the speed of sound」，報導直接翻成飛行速度比光快了4倍，讓鄉民大酸「超越目前物理學極限，這該得諾貝爾物理學獎了吧」。

    在相關發文底下也可看到網友紛紛熱議「中國科技可以製造蟲洞了嗎？」、「你有被光速炸過嗎？」、「按下去的瞬間華盛頓就爆炸了」、「超光速可以穿越時空飛進未來，祖國好棒棒」、「你要不要聽聽自己在說什麼」、「這武器一秒鐘可以繞地球30圈，這科技可以穿越時空了」。

    有網友更直言「感覺就是字幕刻意為之，前面都能正常翻譯高超音速飛彈，講到飛行速度，突然就唬爛成光的4倍？」

    律師林智群也發文質疑「如果中國可以做出4倍光速飛彈，不要說美國防不了，應該可以統治全宇宙了」，並酸「突破物理基本原則，這可以得諾貝爾物理獎了」。

