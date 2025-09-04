中央政府水電費預算暴增12.9億 政院：反映電價調整

明年中央水電費預算暴增12.9億元，行政院表示，是反映去年兩次調整電價。（資料照，記者鍾麗華攝）

2025/09/04 06:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委許宇甄質疑，明年度中央政府總預算案，中央政府整體水電費增加13.1%，暴增12億9171萬元。政院人士昨深夜表示，部分機關在113年核定今（114）年度預算的時間，是在113年4月 （10-14%）及10月（14%）兩次調漲電費之前，由於當時來不及編在今年的預算當中，因此就編列在115年度的預算當中。

許宇甄表示，中央政府整體水電費編列高達111億3664萬8千元，比114年度預算案98億4493萬6千元足足增加13.1%，暴增12億9171萬元。進一步檢視各部會的水電費預算，以114年及115年的年度預算案來比較，多數機關增幅尚稱合理；交通部、勞動部、農業部、衛福部水電費預算還縮減。

許宇甄強調，賴清德主持國家氣候變遷對策委員會才說節能減碳「公部門要以身作則」，達成節能目標。但是總統府水電費預算卻增加13.2%、文化部增加14.9%、海委會增加13.3%，教育部少了體育署卻增加14.6%，國防部更是誇張地暴增24.7%，金額高達11億635萬元。

對此，政院人士表示，部分機關在113年核定今（114）年度預算的時間，是在113年4月 （10-14%）及10月（14%）兩次調漲電費之前，由於當時來不及編在今年的預算當中，因此就編列在115年度的預算當中；事實上，明年度的立法委員委員研究室電費等也增加了400多萬元、立法委員住宿會館電費等也增加了將近133萬元。

