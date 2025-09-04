被羅智強當面痛批 黃暐瀚深夜長文回應：不分在野執政都該被監督

羅智強（右）1日接受黃暐瀚（左）廣播節目《POP撞新聞》專訪時，羅對黃直言「我覺得你變了」，並批評黃「有愧媒體人職責使命」。（圖擷取自「hitfm」YouTube頻道）

2025/09/04 07:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強1日接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪時，當面批評黃暐瀚「我覺得你變了」、「有愧媒體人職責使命」，引起政界議論。黃暐瀚3日深夜發出長文回應，強調完成訪談才是主持人該做的事，而不是與來賓爭辯，「就事論事，理直氣和，希望台灣更好，中華民國更強」。

黃暐瀚透露，週二他載「大老」回家的路上，這名大老說週四上他廣播時，要談談週一的事件，當下他希望大老不要談，因為廣播是媒體公器，但大老回應：「你都不回應這樣不行」，他則回覆大老，每個問題他都已經講過很多次，沒必要一直解釋。黃暐瀚提到，若大老週四真的有談這些事，因為是「涉己事務」，他照樣不會搭腔，因此提前在臉書回應這兩天的各界相關問題。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚表示，先做該做的事，再做想做的事，完成訪談才是主持人該做的事，而不是與來賓爭辯；尊重他人的感受與發言，別人要喜歡你或討厭你，都是他的自由；媒體是溝通橋樑，責任在於傳播，而非介入，盡可能不要成為「事件本身」；媒體監督「手握權力、食國家俸祿」的公職人員，不分在野或執政，政治人物都該被監督。

黃暐瀚強調，監督是為了更好，而不是為了毀滅，幫助任何人當選或落選，都非媒體之責。黃暐瀚也尊重這幾天外界對他各種「內心世界分析」與「動機討論」，像是拿好處、拿標案、受壓力、讀書會、想當官之類的猜測，太多討論並非事實，他也懶得再解釋。

最後黃暐瀚也說：「摩羯座A型的我，很固執、很堅持做自己，我說我相信的話，做我該做的事。就事論事，理直氣和，希望台灣更好，中華民國更強，台澎金馬這塊土地上的2350萬人，都安居樂業，平安健康。」

