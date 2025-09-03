為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    前海軍艦長呂禮詩赴中參加閱兵 邱志偉籲修法補漏洞

    前海軍艦長呂禮詩受邀參加九三閱兵，他接受海外中媒訪問時嗆聲說，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審查不去。（圖取自YT頻道）

    2025/09/03 22:46

    〔中央社〕退役海軍艦長、少校呂禮詩受邀赴中國參加九三閱兵，引發爭議。民進黨立委邱志偉今天表示，兩岸人民關係條例僅規範退役將領不得參與中國黨政軍活動，約束力明顯不足，必須盡快補立法漏洞，國民黨不應繼續阻擋修法，否則就是愧對國家。

    據媒體報導，呂禮詩接受海外中國媒體訪問時還表示，台灣的法律約束不了校級軍官，他為何要自我審查不去。

    邱志偉說，去年11月他早就提案，將目前兩岸條例第9條之3條文中，僅規範少將以上，不得參與中國黨政軍活動的條文，修正為少校以上且領有終生俸的軍官皆不得參與。然而，國民黨卻趁著民眾關注度下降時，抽出條文提出復議擱置，讓條文連到委員會討論的機會都沒有。

    邱志偉表示，立法嚴懲絕對是有效果，這次93閱兵就不見大批退前往中國，且退輔會主委嚴德發也支持他修法嚴懲，就只有親中的國民黨不支持。

    邱志偉說，立法漏洞應該盡早補齊，而不是讓退役校級軍官能夠跑到中國唱衰台灣，他呼籲國民黨不應繼續阻擋修法，否則就是愧對國家。

    熱門推播