國慶主視覺被網友批難看 韓國瑜解答了

2025/09/03 22:32

〔記者劉宛琳／台北報導〕國慶籌備委員會昨天公布114年國慶大會主視覺，被不少網友批評難看，還指立法院長韓國瑜的美學要加油。韓國瑜今晚表示，立國之道，由「人」為本，在科技高速發展的時代，我們選擇回到最原始的筆刷筆觸，以人的手勢，承載最真摯的情感。

韓國瑜說，以筆為旗，讓國旗在濃淡交織中，飄揚出屬於我們的驕傲；以筆為志，書寫台灣精神的純樸與堅韌；以筆為心，在青天白日之下，讓色彩的變化，述說我們對過去的敬意、對未來的承諾。

韓國瑜強調，這雙十的設計，沒有喧囂的色彩，也不張揚聲勢。它如同這片土地上的人們，默默在風雨中努力，堅持自己的位置，用最樸實的筆觸，記錄114年來的奮鬥與夢想。

韓國瑜說，今天是九三軍人節，也是對日抗戰80週年的紀念，這些筆觸也承載著先烈的意志與家國的記憶。它提醒我們，自由與尊嚴得來不易，唯有銘記歷史、珍惜和平，才能繼續以勇氣與智慧，書寫屬於中華民國的未來。

韓國瑜說，這是一個向歷史致敬、對未來祝福的設計；願中華民國國運昌隆、社會和諧，讓我們在這片土地上，繼續共同書寫屬於台灣的篇章。

