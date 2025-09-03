中國93閱兵秀肌肉...台網湧現投降文 詹江村竟酸「搞抗中是欠揍」！

中國3日在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典。（歐新社）

2025/09/03 23:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國3日在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典秀肌肉，台灣社群隨即出現大量充斥投降主義的言論。國民黨桃園市議員詹江村同日還大讚中共武力雄厚，酸台灣政府怕台灣人看中國閱兵，還稱當今世界上「沒有人在反共」，青鳥在那邊說中國整天派軍機艦擾台，「那就更不應該反共，人家給你臉，你卻天天搞抗中，你不是自己欠揍嗎？」

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、伊朗總統佩澤斯基安等被西方民主陣營視為「新邪惡軸心國」的領袖，在九三閱兵大典這天齊聚一堂，引發國際關注。熟悉中共體制內情的中國流亡作家袁紅冰2日就指出，中共想通過這次閱兵達成的目的之一，就是進一步在台灣掀起恐共媚共的投降主義浪潮。

請繼續往下閱讀...

果真如袁紅冰所言，九三大閱兵登場這天，台灣社群出現大量諸如「台灣打不過」、「這要怎麼打」、「嘴巴反共有用嗎」、「傻鳥還敢跟大陸打嗎」等充斥投降主義的貼文內容。網紅「館長」陳之漢還特地早起開直播，還難得穿上半正式的POLO衫觀看典禮，直呼自己看了很感動，高呼「中國世界第一，中國人！中國人中華復興啊，感動啊！」

詹江村同日也在臉書分享，中國解放軍在這次閱兵典禮上首度公開亮相的東風-5C（DF-5C）洲際彈道飛彈，號稱射程1.3萬公里，可一次攜帶10顆核彈頭，對美震懾力度大，「難怪台灣政府，那麼害怕台灣人看中國大陸的閱兵，反正不要抬頭就好了！當過軍人，踢過正步，才看得出來，中國大陸軍人訓練之紮實，全世界沒有幾個國家能比。不懂軍事的人才會說，打仗時靠槍砲不是靠踢正步，只有踢過正步的職業軍人，才看得出來，中國大陸的軍人，訓練非同凡響。」

詹江村還稱：「我不反共，我不抗日，因為那是上一個世紀的事。現在這世界上，我只有看到反納粹，反法西斯，沒有看到，有誰在反共！川普說習近平是他的好朋友，莫迪老仙也參加上合會，我不知道世界上，有誰是反共，能告訴我反共的理由嗎？你說，因為中國大陸想統一台灣，一天到晚軍機繞啊繞的！那就更不應該反共啊！人家給你臉，跟你談92共識擱置政治，也跟你談貿易，你卻天天搞抗中，你不是自己欠揍嗎？」

其他網友看到這類言論紛紛慨歎，「看到這種真的感到悲哀，怎麼不趕快去申請中國身分證呢，替你著急，趕快把你的老婆孩子一起辦，忠心更到位」、「一對只想投誠的可憐人，看了真的讓人搖頭」、「原來踢正步可以打贏戰爭」、「整個中國閱兵典禮上有哪個真正打過仗的兵？平日不是跳操擦槍練踢正步1212練整齊度練唱歌，不然要幹嘛？」、「一堆藍白粉誇中共軍武有多厲害，你知道那些是未來用來殺你跟你父母孩子的嗎？真的都賣國賊」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法