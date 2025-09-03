賴清德官邸邀宴 綠委：柯建銘話不多、與黨主席互動中性

民進黨立委蘇巧慧（中）、蔡易餘（左）、邱議瑩（右）於餐敘後接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

2025/09/03 22:11

〔記者李文馨、謝君臨／台北報導〕立法院新會期開議前，兼任民進黨主席的總統賴清德循例分4梯次宴請民進黨立委。對於黨團改組議題，立委蔡易餘表示，總召柯建銘在會中的話比較少、比較沒有發言，大多是區域立委反映民意；據另一與會者私下轉述，賴、柯兩人互動中性，僅開頭寒暄幾句，並無多餘互動，「難說是好還是不好」。

今日出席者包括行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵，參與黨團成員為總召柯建銘、英系立委陳冠廷、蔡易餘、吳沛憶、王世堅、蘇系立委張宏陸、蘇巧慧，晚上8時15分由蘇巧慧、蔡易餘、邱議瑩受訪轉述。

賴清德日前表態「黨團改選會更符合社會期待」，民進黨立委也發動連署進行黨團改組，被解讀在「逼宮」柯建銘，外界關注賴、柯今晚的互動。據觀察，柯建銘座車於晚上6時26分駛入官邸，並在晚間9時3分離開，待了2個半小時，比其他立委還晚離開。

對於席間是否談及黨團改組，蔡易餘受訪轉述，今天沒有談到，總召在會中講話的時間比較少、比較沒有發言，主要都是他們幾個在講，針對政策法案，把地方聲音反映給總統跟院長聽。

蘇巧慧說，總召與總統互動「相當好」，總召也有給一些意見，大部分都是立委在講話，像是吳沛憶到場後提到東園國小奪冠，大家都期待有很多事情繼續做。

賴總統與民進黨立委餐敘，會後民進黨立委蘇巧慧（中）、蔡易餘（左）、邱議瑩（右）轉述餐會內容。 （記者王藝菘攝）

立法院新會期開議前，兼任民進黨主席的總統賴清德，循例分4梯次宴請民進黨立委。（記者王藝菘攝攝）

