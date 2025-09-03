捲土重來!黃偵琳參選左楠議員 與賴瑞隆合辦市政說明會

黃偵琳（左）合體賴瑞隆（右），一起舉辦市政說明會。（記者葛祐豪翻攝）

2025/09/03 21:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2022年高雄左楠區市議員選舉落選頭的黃偵琳，今年捲土重來，今（3日）在楠梓翠屏里活動中心，與高雄市長初選參選人賴瑞隆合體舉辦市政說明會，對於中央建設楠梓的科技園區及楠梓聯外道路，她主張應再爭取一條通往民族路的聯外道路，避免通勤族與大貨車混行。

黃偵琳父親是前議員黃昭星、叔叔是前立委黃昭輝，自己也長期擔任前立委劉世芳服務處的執行長，深耕地方多年。2022年左楠區市議員選舉，她以525票差距成為落選頭，此次捲土重來。

這場說明會中，過去曾一起在市府打拚的好同事，現任前鎮小港的市議員黃彥毓也到場替兩人加油打氣。黃偵琳提出對左營、楠梓建設的願景，並承諾若進入議會，將積極爭取相關建設，展現投入選戰、服務地方的決心。她談到與左楠的淵源，從小就在這片土地長大，雖曾北漂擔任10多年英文老師，但最終仍選擇回到高雄，把心力投注於最熱愛的地方公共事務。

黃偵琳表示，北高雄隨著台積電進駐，將迎來強大產業動能，中央也將投入156億元建設科技園區及楠梓聯外道路，雖然道路拓寬及增設交流道匝道可望舒緩台1線車流，但她主張應再爭取一條通往民族路的聯外道路，避免通勤族與大貨車混行，並呼籲市府相關單位更重視居民的通勤安全。

黃偵琳強調，左營、楠梓的發展攸關北高雄的未來，未來若自己順利進入議會，將會以務實態度，結合中央與地方資源，持續傾聽居民心聲，推動建設與安全並進。

黃偵琳（左）捲土重來參選議員，向左楠鄉親致意。（記者葛祐豪翻攝）

