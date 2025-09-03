為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    捲土重來!黃偵琳參選左楠議員 與賴瑞隆合辦市政說明會

    黃偵琳（左）合體賴瑞隆（右），一起舉辦市政說明會。（記者葛祐豪翻攝）

    黃偵琳（左）合體賴瑞隆（右），一起舉辦市政說明會。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/09/03 21:52

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕2022年高雄左楠區市議員選舉落選頭的黃偵琳，今年捲土重來，今（3日）在楠梓翠屏里活動中心，與高雄市長初選參選人賴瑞隆合體舉辦市政說明會，對於中央建設楠梓的科技園區及楠梓聯外道路，她主張應再爭取一條通往民族路的聯外道路，避免通勤族與大貨車混行。

    黃偵琳父親是前議員黃昭星、叔叔是前立委黃昭輝，自己也長期擔任前立委劉世芳服務處的執行長，深耕地方多年。2022年左楠區市議員選舉，她以525票差距成為落選頭，此次捲土重來。

    這場說明會中，過去曾一起在市府打拚的好同事，現任前鎮小港的市議員黃彥毓也到場替兩人加油打氣。黃偵琳提出對左營、楠梓建設的願景，並承諾若進入議會，將積極爭取相關建設，展現投入選戰、服務地方的決心。她談到與左楠的淵源，從小就在這片土地長大，雖曾北漂擔任10多年英文老師，但最終仍選擇回到高雄，把心力投注於最熱愛的地方公共事務。

    黃偵琳表示，北高雄隨著台積電進駐，將迎來強大產業動能，中央也將投入156億元建設科技園區及楠梓聯外道路，雖然道路拓寬及增設交流道匝道可望舒緩台1線車流，但她主張應再爭取一條通往民族路的聯外道路，避免通勤族與大貨車混行，並呼籲市府相關單位更重視居民的通勤安全。

    黃偵琳強調，左營、楠梓的發展攸關北高雄的未來，未來若自己順利進入議會，將會以務實態度，結合中央與地方資源，持續傾聽居民心聲，推動建設與安全並進。

    黃偵琳（左）捲土重來參選議員，向左楠鄉親致意。（記者葛祐豪翻攝）

    黃偵琳（左）捲土重來參選議員，向左楠鄉親致意。（記者葛祐豪翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播