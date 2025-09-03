為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    93軍人節軍隊國家化 林志潔：應珍惜國軍效忠國家、憲法

    陽明交大法律學者林志潔表示，台灣人應珍惜國軍效忠國家、效忠憲法的軍隊國家化現況。（照片取自林志潔臉書）

    2025/09/03 21:45

    〔記者洪美秀／新竹報導〕今天93軍人節，國民黨前主席洪秀柱跑到對岸參加中國的閱兵典禮引發國內熱議，陽明交大法律學者林志潔發文提到，台灣已是軍隊國家化的國家，軍人節，除祝福國軍弟兄姐妹健康平安，也感恩台灣有效忠國家、效忠憲法、效忠人民的國軍，讓台灣能平安度過多次的選舉和政黨的輪替。

    林志潔今天發文提到，感謝保家衛國的國軍弟兄姐妹，她多年來擔任過國軍國防機關的外聘廉政或性平委員，也應邀演講，最特別的是在國軍聯合婚禮舉辦前，講授婚姻家庭與法律並擔任婚禮致詞者。

    林志潔說，2000年陳水扁總統勝選時，國軍由參謀總長湯曜明上將出面宣示效忠新任總統，讓台灣得以從過去國民黨等於國軍及等於國家的三合一狀況，轉變為軍隊屬於國家、而非屬於單一個人或政黨，這歷史上的一刻令人記憶深刻，令人感動。軍隊國家化是民主台灣的重大成就，不是天上掉下來的，是許多人的努力。反觀中共在極權統治下，黨政軍仍為一體，今天中國的閱兵，耀武揚威不外是對自由世界的武嚇展演。走過黨政軍一體的威權時代，台灣人若不能珍惜前人為我們爭得的成果，愧對保護民主台灣的國軍弟兄姐妹，愧對為國家為人民犧牲的先賢先烈。

    她謝謝國軍將士保護台灣這個四面環海又多山的國家，只要軍民同心，就能守護民主台灣。

