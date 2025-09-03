為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    討論財劃法事權分配 賴清德宴請黨籍立委

    民進黨立委蘇巧慧（中）、蔡易餘（左）、邱議瑩（右）於餐敘後接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委蘇巧慧（中）、蔡易餘（左）、邱議瑩（右）於餐敘後接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

    2025/09/03 21:03

    〔記者謝君臨、李文馨／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德，今晚宴請民進黨跨派系立委餐敘。立委蘇巧慧會後表示，和賴總統、行政院長卓榮泰在政策面的討論，和政院之前主要闡述的民生、經濟、青年、弱勢四大方向吻合。另，財政收支劃分法修法後，希望未來中央、地方在事權和錢的部分講清楚，讓大家好做事，一起不分朝野讓國家前進，是最重要的事。

    立法院新會期已開始，賴總統循慣例分4批邀請黨籍立委餐敘，今日主要出席者包括民進黨團總召柯建銘，以及英系、蘇系立委；至於5日為正國會、湧言會立委；9日是新潮流、民主活水；12日也有委員們受邀與會。

    今晚餐敘後，民進黨立委蘇巧慧、蔡易餘、邱議瑩於晚間8時許一起走出總統官邸。蘇受訪表示，今晚是民進黨在會期前的例行餐會，包括總統府、行政院都和大家交換意見，因為人數眾多分批進行，是行之有年的事，與會者均充分把握時間，將地方上聽到的聲音和總統、院長做意見交換，用餐氣氛愉快。

    蔡易餘指出，針對經濟及民生法案，政院最近會優先對外公布，還有對弱勢的照顧，扣緊賴總統說的「四大優先」，就這些議題對應的修法草案交換意見，立院將全力支持政院，大家進行意見交換。

    邱議瑩說，「我們都是區域立委，關心接下來的預算編列，而在財劃法修法後，對各縣市、各選區衝擊大，這部分大家討論比較多，希望政院聽到我們的聲音，預算編列期待卓院長能詳加向社會大眾報告，在預算會期需優先推動的部分。」

    蘇巧慧補充說，就政策面總結，和政院之前主要闡述民生、經濟、青年、弱勢四大方向吻合，收攏地方區域委員意見統合方向，作為委員監督行政，要求政院提出對案、對策，很高興看到政院一一提出具體法案，明天的行政院會請大家拭目以待。他在內政委員會，包括社宅的新婚育兒家庭優惠入住方案，有較多討論。

    蘇也說，沒有一個區域立委不希望為自己縣市爭取更多預算，所以財劃法既然現在已被修成這樣的版本，希望未來事權和錢講清楚，讓大家好做事，若在財政允許狀況下，一般補助款和統籌分配款希望中央給地方越多越好，希望政院未來能夠在朝野之間取得平衡，一起不分朝野讓國家前進，這才是最重要的事。

    兼任民進黨主席的總統賴清德，邀民進黨立委到總統官邸餐敘。（記者王藝菘攝）

    兼任民進黨主席的總統賴清德，邀民進黨立委到總統官邸餐敘。（記者王藝菘攝）

