政治
    首頁　>　政治

    會見賴總統 聖露西亞副總理：持續支持台灣國家獨立願景

    聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希瑞爾（Ernest Hilaire）率團訪台，今會見賴總統。（總統府提供）

    聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希瑞爾（Ernest Hilaire）率團訪台，今會見賴總統。（總統府提供）

    2025/09/03 20:23

    〔記者陳昀／台北報導〕聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希瑞爾（Ernest Hilaire）率團訪台，今會見賴總統。希瑞爾表示，聖露西亞將持續支持台灣對國家獨立、領土完整與主權的願景，並持續在國際場域為台灣發聲，倡議台灣有能力為國際體系做出實質貢獻，並共同打造全人類更美好的未來。

    賴清德總統表示，歡迎希瑞爾副總理再次率團訪問台灣，同時很高興能接待商業、工業、商業發展、合作企業暨消費者權益部希波莉（Emma Hippolyte）部長及平等、社會公義暨賦權部亨利（Joachim Andre Henry）部長，相信透過這次訪問，訪團貴賓一定能對台灣有更全面的認識與瞭解。

    賴清德表示，這些年來台灣和聖露西亞在農業、教育、公衛及基礎建設等領域的各項合作越來越密切，進一步深化兩國邦誼。皮耶（Philip J. Pierre）總理上任以來，特別重視教育、人才培育及青年發展，與台灣的政策理念高度契合，相信人才與新世代是國家發展的基礎，也是兩國合作最重要的投資。

    賴清德也代表台灣人民感謝聖露西亞，長期以來在各個國際場域為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，期待未來兩國持續開拓多元的合作領域，讓彼此繁榮發展，也為全球的進步一起貢獻更多心力。

    希瑞爾表示，台灣不僅是聖露西亞的合作夥伴，更是真誠且堅定的朋友，兩國關係建基於相互尊重、信任及推進國家發展的堅定決心，聖露西亞將持續支持台灣對國家獨立、領土完整與主權的願景，並持續在國際場域為台灣發聲，倡議台灣有能力為國際體系做出實質貢獻，並共同打造全人類更美好的未來。

    希瑞爾代表皮耶總理致上誠摯問候，並重申，聖露西亞將持續以夥伴和朋友的身分與台灣攜手前行，雙方有共同利益，也秉持尊嚴、主權與人類文明進展等共享價值。最後，祝福台露友誼持續茁壯，台灣的韌性、創新與文化底蘊在國際舞台上更加閃耀。

