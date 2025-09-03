二戰結束80週年 谷立言提飛虎隊事蹟籲共同維護和平

美國在台協會處長谷立言指出，在紀念第二次世界大戰結束80週年之際，要向那些在戰場上犧牲生命的無數勇士致敬。（圖擷自AIT臉書專頁）

2025/09/03 21:01

〔中央社〕今天是九三軍人節，美國在台協會處長谷立言今天表示，在紀念二戰結束80週年之際，要向戰場上犧牲生命的無數勇士致敬，由美國志願者組成的飛虎隊和中華民國空軍並肩作戰是典範之一，飛虎隊事蹟提醒了對維護和平、繁榮與安全的長久共同承諾。

美國在台協會（AIT）晚間在臉書發表谷立言（Raymond Greene）所發表的內容，谷立言指出，在紀念第二次世界大戰結束80週年之際，要向那些在戰場上犧牲生命的無數勇士致敬。

谷立言表示，其中，飛虎隊是最能體現這種無懼犧牲、勇往直前精神的典範之一，這支由美國志願者組成的航空隊與中華民國空軍並肩作戰，抵抗法西斯主義，他們的犧牲奉獻不僅守護了無數性命，更鑄就了雙邊至今深厚的友誼和團結。

谷立言回憶，幾個月前懷著莊嚴的心情出席了飛虎隊上尉朱安琪（Captain John Sun Chu）的告別式，朱安琪以102歲高齡在美國辭世，是這支傳奇航空隊裡最後一位離世的隊員，而他的骨灰安厝於碧潭空軍烈士公墓。

谷立言提到，朱安琪的故事，是飛虎隊裡眾多以英勇和同袍情誼書寫的非凡事蹟之一，也很感謝花蓮的飛虎紀念館，謝謝他們致力保存這段攜手同心、捍衛自由的歷史遺產。

谷立言最後表示，飛虎隊的事蹟，「提醒了我們對維護和平、繁榮與安全的長久共同承諾」。

根據青年日報7月報導，朱安琪出生於美國加州奧克蘭市，為第二代華僑。年僅17歲時，在抗戰烽火蔓延之際，與一批批旅美華裔青年懷抱滿腔熱血，毅然返國投身救亡行列，克服各種障礙自空軍官校第11期畢業，加入空軍第4大隊執行保衛領空任務，展現驍勇無畏的戰鬥精神，締造可歌可泣的輝煌戰績。

