中國在東沙島鑽探 總統府：已違法應即刻停止

東沙島距台灣本島約444公里。（資料照，中山大學教授陳慶能提供）

2025/09/03 19:50

〔記者陳昀／台北報導〕針對中國在東沙島附近鑽探，總統府發言人郭雅慧今天晚間表示，這不僅涉及違反「聯合國海洋法公約」等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險，中國應對此行為清楚說明。

美國智庫今天指出，中國已在台灣主張的專屬經濟區內強行設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。專家示警，越南過去因持續抗議才成功阻止北京推進，若台灣選擇沉默，恐使中國「蠶食」主權成為常態。

郭雅慧表示，有關情形，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、風險等進行整體研議以為因應。

郭雅慧說明，實際上，中國近年來在韓國、日本、我國及其他南海周邊國家專屬經濟區及大陸架範圍內，陸續設置油氣探勘平台及其他定置結構的情況，不僅涉及違反《聯合國海洋法公約》等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險。

郭雅慧表示，中國作為區域間一員，應對此行為作出清楚說明，並即刻停止在我國在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。同時，我方也將與區域間相關國家合作，就相關問題的因應尋求共同對策，以確保區域的安全穩定。

