為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國在東沙島鑽探 總統府：已違法應即刻停止

    東沙島距台灣本島約444公里。（資料照，中山大學教授陳慶能提供）

    東沙島距台灣本島約444公里。（資料照，中山大學教授陳慶能提供）

    2025/09/03 19:50

    〔記者陳昀／台北報導〕針對中國在東沙島附近鑽探，總統府發言人郭雅慧今天晚間表示，這不僅涉及違反「聯合國海洋法公約」等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險，中國應對此行為清楚說明。

    美國智庫今天指出，中國已在台灣主張的專屬經濟區內強行設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。專家示警，越南過去因持續抗議才成功阻止北京推進，若台灣選擇沉默，恐使中國「蠶食」主權成為常態。

    郭雅慧表示，有關情形，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、風險等進行整體研議以為因應。

    郭雅慧說明，實際上，中國近年來在韓國、日本、我國及其他南海周邊國家專屬經濟區及大陸架範圍內，陸續設置油氣探勘平台及其他定置結構的情況，不僅涉及違反《聯合國海洋法公約》等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險。

    郭雅慧表示，中國作為區域間一員，應對此行為作出清楚說明，並即刻停止在我國在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。同時，我方也將與區域間相關國家合作，就相關問題的因應尋求共同對策，以確保區域的安全穩定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播